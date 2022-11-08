Військовий дослідник розповів, чому ракети ATACMS такі важливі для України (відео)

За словами екскомандувача військ США в Європі Бена Годжеса, різниця в радіусах дій ракет ЗСУ та ЗС РФ дозволяє Росії вбивати мирних громадян України. Без ATACMS доведеться спочатку звільняти Херсон і поступово наближатися до Криму, поки до баз РФ не залишиться 80 км — радіус дії ракет GMLRS для HIMARS, які є в ЗСУ.

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Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає США потрібно змінити свою позицію і передати Україні системи ATACMS. Це ракети, які запускаються з установок HIMARS, їхня дальність — 300 кілометрів. Про це повідомляє New Debate.

А поки що в Росії є можливості запускати крилаті ракети й дрони-камікадзе. Різниця в радіусах дій ракет ЗСУ та ЗС РФ дозволяє Росії вбивати мирних громадян України. І це продовжуватиметься доти, доки в ЗСУ не зможуть завдавати ударів по точках, звідки ЗС РФ запускають ракети й дрони. Тому ATACMS такі важливі для України.

[ + – ] Ракети ATACMS могли б діставати до військових баз у Криму

Якби вже були ATACMS, ЗСУ б завдавали ударів по аеродромах, складах зі зброєю і базах ВМФ у Криму. Без цього доведеться спочатку звільняти Херсон і поступово наближатися до півострова, поки до російських військових баз у Криму не залишиться 80 км — радіус дії ракет GMLRS для HIMARS, які є в ЗСУ.

[ + – ] Дальність ракет GMLRS для HIMARS — 80 км

Поки що західні країни продовжують постачати іншу зброю, щоб допомогти Україні захистити громадян і цивільні об'єкти від ударів дронами та ракетами російських військ.

[ + – ] Напрям атак російських ракет із Криму

"Удари по цивільній інфраструктурі — це воєнний злочин, прямої військової користі від цього немає. І це тактика, яку Кремль застосовує до більшості великих і невеликих українських міст", — пояснив Годжес.

Атаки дронів у Севастопольській бухті

Бен Годжес прокоментував недавні атаки в Севастопольській бухті.

[ + – ] Скрин відео атака в Севастополі

"Морські та повітряні дрони атакували кілька суден, нам невідомо про завдану шкоду, але Україна знову продемонструвала дивовижне вміння використовувати технології, продумані тактики, які застають росіян зненацька", — сказав Годжес, зазначивши також, що все це вказує росіянам на те, що вони не в безпеці, що Крим — не в безпеці.

[ + – ] Морський дрон

Атаки в Севастопольській бухті — це меседж України про те, що вона не збирається зупинятися.

Відповідь Кремля

[ + – ] Військовий експерт розповів, які ракети потрібні Україні, щоб захиститися від дронів-камікадзе та крилатих ракет ЗС РФ

У Кремлі обурилися та назвали подію терористичною атакою, бо нібито це було спрямовано на російський флот, який забезпечує безпеку постачання зерна в межах "зернової угоди".

"Кучка скигліїв. По деяких українських селах щотижня наноситься 9-10 ударів дронами. І все ж таки українці продовжують битися", — сказав Годжес.

Деокупація Криму

Військовий дослідник усе ще впевнений у своєму прогнозі: до кінця року ЗСУ вийдуть на кордони 23 лютого 2022 року, а до літа 2023-го — деокупують Крим.

[ + – ] Експерт оцінив, як ЗСУ застосовують технології

"Чому я в цьому впевнений? Війна — це перевірка волі. Воля України залишається незламною, це стосується і військових, і пересічних мешканців. Судячи з моїх розмов із українськими військовими, політиками та звичайними громадянами, моральний дух в Україні залишається високим. По-друге, покращується логістика. Країни Заходу продовжують постачати зброю та техніку", — зазначив Годжес.

[ + – ] ЗСУ застосовують західні військові технології

За його словами, контрнаступ на Херсонському напрямку сповільнився через погодні умови: колісній техніці складно просуватися, але установки на гусеничному шасі все ще задіяні в боях.

Дальнобійна артилерія ЗСУ

Бен Годжес вражений тим, як Генеральний штаб ЗСУ застосовує далекобійну артилерію для пошкодження мостів, ускладнюючи постачання російських військ. Тисячі російських військових потрапляють в оточення, і ЗСУ "затягують петлю" на правому березі Дніпра.

Кремль намагається скоротити населення України

Евакуація з Херсона стала частиною російського наративу, але під такою личиною ховаються чергові спроби росіян, спрямовані на зменшення населення України.

"Україна наближає кінець війни та перемогу, але світові варто пам'ятати, що понад мільйон українських жінок, чоловіків і дітей були викрадені й депортовані в Росію. Їх потрібно буде повернути додому", — сказав Годжес.

Нагадаємо, що ЗСУ намагаються оточити російські війська та "затягнути петлю". Віцемаршал Шон Белл розповів про тактику ЗСУ та плани Путіна на Херсонську область.

Раніше Фокус повідомляв, що на російських солдатів в Україні чекає моторошна зима: замерзлі трупи та хвороби. Військовий аналітик Бен Годжес припускає, що цієї зими росіяни зіштовхнуться зі складностями, які можна буде приблизно порівняти з тим, що сталося з радянською армією у Фінляндії в 1939 році. Те, що відбувається в лавах ЗС РФ, загрожує спалахами захворювань: російські позиції абсолютно дезорганізовані та нагадують "ранок після рок-концерту".