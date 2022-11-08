Военный исследователь рассказал, почему ракеты ATACMS так важны для Украины (видео)

По словам экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, разница в радиусах действий ракет ВСУ и ВС РФ позволяет России убивать мирных граждан Украины. Без ATACMS придется вначале освобождать Херсон и постепенно приближаться к Крыму, пока до баз РФ не останется 80 км — радиус действия имеющихся у ВСУ ракет GMLRS для HIMARS.

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Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает США нужно изменить свою позицию и передать Украине системы ATACMS. Это ракеты, которые запускаются с установок HIMARS, их дальность — 300 тысяч километров. Об этом сообщает New Debate.

А пока у России есть возможности запускать крылатые ракеты и дронов-камикадзе. Разница в радиусах действий ракет ВСУ и ВС РФ позволяет России убивать мирных граждан Украины. И это будет продолжаться до тех пор, пока у ВСУ не смогут наносить удары по точкам, откуда ВС РФ запускают ракеты и дронов. Поэтому ATACMS так важны для Украины.

[ + – ] Ракеты ATACMS могли бы доставать до военных баз в Крыму

Если бы у уже были ATACMS, ВСУ бы наносили удары по аэродромам, складам с оружием и базам ВМФ в Крыму. Без этого придется вначале освобождать Херсон и постепенно приближаться к полуострову, пока до российских военных баз в Крыму не останется 80 км — радиус действия имеющихся у ВСУ ракет GMLRS для HIMARS.

[ + – ] Дальность ракет GMLRS для HIMARS — 80 км

Пока западные страны продолжают поставлять другое оружие, чтобы помочь Украине защитить граждан и гражданские объекты от ударов дронами и ракетами российских войск.

[ + – ] Направление атак российских ракет из Крыма

"Удары по гражданской инфраструктуре — это военное преступление, прямой военной пользы от этого нет. И это тактика, которую Кремль применяет к большинству крупных и небольших украинских городов", — пояснил Ходжес.

Атаки дронов в Севастопольской бухте

Бен Ходжес прокомментировал недавние атаки в Севастопольской бухте.

[ + – ] Скрин видео атака в Севастополе

"Морские и воздушные дроны атаковали несколько суден, нам неизвестно о нанесенном ущербе, но Украина вновь продемонстрировала удивительное умение использовать технологии, продуманные тактики, которые застают россиян врасплох", — сказал Ходжес, отметив также, что все это указывает россиянам на то, что они не в безопасности, что Крым — не в безопасности.

[ + – ] Морской дрон

Атаки в Севастопольской бухте — это месседж Украины о том, что она не собирается останавливаться.

Ответ Кремля

[ + – ] Военный эксперт рассказал, какие ракеты нужны Украине, чтобы защититься от дронов-камикадзе и крылатых ракет ВС РФ

В Кремле возмутились и назвали произошедшее террористической атакой, потому что якобы это было направлено на российский флот, который обеспечивает безопасность поставок зерна в рамках "зернового соглашения".

"Кучка нытиков. По некоторым украинским селам еженедельно наносится 9-10 ударов дронами. И все же украинцы продолжают сражаться", — сказал Ходжес.

Деоккупация Крыма

Военный исследователь все еще уверен в своем прогнозе: к концу года ВСУ выйдут на границы 23 февраля 2022, а к лету 2023-го — деоккупируют Крым.

[ + – ] Эксперт оценил, как ВСУ применяют технологии

"Почему я в этом уверен? Война — это проверка воли. Воля Украины остается несломленной, это касается и военных, и рядовых жителей. Судя по моим разговорам с украинскими военными, политиками и обычными гражданами, моральный дух в Украине остается высоким. Во-вторых, улучшается логистика. Страны Запада продолжают поставлять оружие и технику", — отметил Ходжес.

[ + – ] ВСУ применяют западные военные технологии

По его словам, контрнаступление на Херсонском направлении замедлилось из-за погодных условий: колесной технике сложно продвигаться, но установки на гусеничном шасси все еще задействуется в боях.

Дальнобойная артиллерия ВСУ

Бен Ходжес впечатлен тем, как Генеральный штаб ВСУ применяет дальнобойную артиллерию для повреждения мостов, усложняя снабжение российских войск. Тысячи российских военных попадают в окружение и ВСУ "затягивают петлю" на правом берегу Днепра.

Кремль пытается сократить население Украины

Эвакуация из Херсона стала частью российского нарратива, но под такой личиной скрываются очередные попытки россиян, направленные на уменьшение населения Украины.

"Украина приближает конец войны и победу, но миру стоит помнить, что свыше миллиона украинских женщин, мужчин и детей были похищены и депортированы в Россию. Их нужно будет вернуть домой", — сказал Ходжес.

Напомним, что ВСУ пытаются окружить российские войска и "затянуть петлю". Вице-маршал Шон Белл рассказал о тактике ВСУ и планах Путина на Херсонскую область.

Ранее Фокус сообщал, что российских солдат в Украине ждет жуткая зима: замерзшие трупы и болезни. Военный аналитик Бен Ходжес допускает, что этой зимой россияне столкнуться со сложностями, примерно сопоставимыми с тем, с чем что случилось с советской армией в Финляндии в 1939 году. Происходящее в рядах ВС РФ чревато вспышками заболеваний: российские позиции совершенно дезорганизованы и напоминают "утро после рок-концерта".