"Уся справа в логістиці": експерт прогнозує кінець війни з РФ до кінця літа 2023 року

За словами дослідника воєнних конфліктів Майка Мартіна, під перемогою мається на увазі повне вигнання російських військових із суверенної території України. Логістиці, а не тактикам, відводиться ключова роль у війні.

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Дослідник воєнних конфліктів Майк Мартін, який працює старшим науковим співробітником у Королівському коледжі Лондона, заявив, що війна в Україні завершиться до кінця літа 2023 року. Про це повідомляє Sky News.

"Під перемогою мається на увазі повне вигнання російських військових із суверенної території України, враховуючи Крим і Донбас", — пояснив Мартін, додавши, що саме таке визначення перемоги використовують й українці.

Дослідник уточнив, що логістиці у війні приділяється ключова роль.

"Аматори говорять про тактики, а професіонали — про логістику, над чим, власне, і працюють українці", — пояснив Мартін.

Він нагадав про серпневу заяву президента Зеленського, який говорив, що з вересня розпочнеться наступ на херсонському напрямку.

"Й ось що ми маємо: через два місяці росіяни йдуть з Херсона", — сказав він і підбив підсумок того, що робили українські військові протягом останніх двох-трьох місяців:

виводили з ладу мости;

залізничні депо;

склади з пальним;

залізничні лінії.

"Армія, яка погано забезпечується, не може себе захистити. Тому росіяни і були змушені відступити", — пояснив Мартін.

За його оцінками, війна, ймовірно, завершиться до кінця літа 2023 року після натиску ЗСУ з кількох напрямків у березні та "зимової паузи".

Нагадаємо, що за оцінками західних аналітиків Україна візьме російські війська в кліщі — атаками з двох напрямків. Про це заявив генерал-лейтенант Бен Годжес.

Раніше Фокус повідомляв, що ракети ATACMS дозволили б ЗСУ завдавати ударів по базах ЗС РФ у Криму вже зараз. Без ATACMS доведеться звільняти Херсон спочатку і потім поступово наближатися до окупованого півострова, доки до російських баз не залишиться 80 км — дальність ракет GMLRS для HIMARS.