"Все дело в логистике": эксперт прогнозирует конец войны с РФ к концу лета 2023 года

По словам исследователя военных конфликтов Майка Мартина, под победой подразумевается полное изгнание российских военных с суверенной территории Украины. Логистике, а не тактикам, отводится ключевая роль в войне.

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Исследователь военных конфликтов Майк Мартин, работающий старшим научным сотрудником в Королевском колледже Лондона, заявил, что война в Украине завершится к концу лета 2023 года. Об этом сообщает Sky News.

"Под победой подразумевается полное изгнание российских военных с суверенной территории Украины, включая Крым и Донбасс", — пояснил Мартин, добавив, что именно такое определение победы используют и украинцы.

Исследователь уточнил, что логистике в войне отводится ключевая роль.

"Аматоры говорят о тактиках, а профессионалы — о логистике, над чем, собственно, и работают украинцы", — пояснил Мартин.

Он напомнил об августовском заявлении президента Зеленского, который говорил, что с сентября начнется наступление на херсонском направлении.

"И вот что мы имеем: спустя два месяца россияне уходят из Херсона", — сказал он и подвел итог тому, что делали украинские военные на протяжении последних двух-трех месяцев:

выводили из строя мосты;

железнодорожные депо;

склады с горючим;

железнодорожные линии.

"Армия, которая плохо снабжается, не может себя защитить. Поэтому россияне и были вынуждены отступить", — пояснил Мартин.

По его оценкам, война, вероятно, завершится к концу лета 2023 года после натиска ВСУ с нескольких направлений в марте и "зимней паузы".

Напомним, что, по оценкам западных аналитиков, Украина возьмет российские войска в клещи — атаками с двух направлений. Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Ранее Фокус сообщал, что ракеты ATACMS позволили бы ВСУ наносить удары по базам ВС РФ в Крыму уже сейчас. Без ATACMS придется освобождать Херсон вначале и затем постепенно приближаться к оккупированному полуострову, пока до российских баз не останется 80 км — дальность ракет GMLRS для HIMARS.