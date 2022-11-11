Спецпідрозділи ЗСУ вже в Херсоні: Зеленський назвав 11 листопада історичним днем (відео)

Президент України зазначив, що містяни ще до повного звільнення Херсона почали прибирати символіку й інші свідчення перебування РФ із вулиць. Зеленський подякував кожному воїну та кожному підрозділу Сил оборони.

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Президент України Володимир Зеленський назвав 11 листопада історичним днем, днем повернення Херсона. Наші захисники вже на підступах до міста, але спеціальні підрозділи вже в ньому. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується — і Україна завжди повертає своє", — зазначив президент.

Він додав, що містяни ще до повного звільнення міста почали прибирати символіку й інші свідчення перебування РФ із вулиць.

За словами Зеленського, так було і в попередніх містах, які звільнили наші захисники, так буде і в наступних, які поки що тільки чекають на повернення ЗСУ.

Він подякував кожному воїну та кожному підрозділу Сил оборони, зусиллями яких зараз проводиться ця наступальна операція на півдні: Збройним силам, розвідці, СБУ, Нацгвардії.

Нагадаємо, що після деокупації Херсона ракети ЗСУ діставатимуть до доріг, що ведуть до Криму. Низка важливих логістичних об'єктів ЗС РФ опиниться в досяжності РСЗВ HIMARS.

Раніше Фокус повідомляв, що Херсон боявся тиші, а не пострілів: місто-примара жило в очікуванні ЗСУ й деокупації. Жителька Херсона розповіла про дефіцит ліків і дитячого харчування в місті. Місцеві жителі пекли свій хліб і продавали його на вулицях. А російські солдати в цивільному одязі ходили з автоматами.