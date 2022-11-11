Спецподразделения ВСУ уже в Херсоне: Зеленский назвал 11 ноября историческим днем (видео)

Президент Украины отметил, что горожане еще до полного освобождения Херсона начали убирать символику и прочие свидетельства пребывания РФ с улиц. Зеленский поблагодарил каждого воина и каждое подразделение Сил обороны.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 11 ноября историческим днем, Днем возвращения Херсона. Наши защитники — уже на подступах к городу, но специальные подразделения уже в нем. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", — отметил президент.

Он добавил, что горожане еще до полного освобождения города начали убирать символику и прочие свидетельства пребывания РФ с улиц.

По словам Зеленского, так было и в предыдущих городах, которые освободили наши защитники, так будет и в следующих, которые пока только ждут возвращения ВСУ.

Он поблагодарил каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, усилиями которых сейчас проводится эта наступательная операция на юге: Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия.

Напомним, что после деоккупации Херсона ракеты ВСУ будут доставать до дорог, ведущих в Крым. Ряд важных логистических объектов ВС РФ окажется в досягаемости РСЗО HIMARS.

Ранее Фокус сообщал, что Херсон боялся тишины, а не выстрелов: город-призрак жил в ожидании ВСУ и деоккупации. Жительница Херсона рассказала о дефиците лекарств и детского питания в городе. Местные жители пекли домашний хлеб и продавали его на улицах. А российские солдаты в гражданской одежде ходили с автоматами наперевес.