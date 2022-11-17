"У всіх свої дані": у розслідуванні вибухів у Польщі має брати участь Україна, — Подоляк (відео)

За словами радника глави ОП, Росія запустила по Україні 100 ракет і продовжує поводитися безкарно. Без каскадних ракетних ударів РФ не було б жодних "інцидентів" — ні в Польщі, ні в Молдові.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для забезпечення прозорості розслідування вибухів ракет у Польщі в ньому має брати участь і Україна. Відео інтерв'ю опублікував "24 канали".

"Нас взяли до групи розслідування <…> Україні запропонували, навіть письмово, направили запит, щоб ми взяли участь у розслідуванні цього інциденту, як називають на Заході випадок, що стався", — пояснив Подоляк.

[ + – ] Михайло Подоляк — про вибух ракет у Польщі

"Безумовно, президент довіряє своїм військовим, які надзвичайно ефективно працюють, у тому числі й із захисту українського неба. Бо подивіться: 100 крилатих ракет за один день, і фактично 70 або навіть 80 із урахуванням дронів, були збиті Україною. Тобто наші ППО — протиповітряні оборонні ініціативи — працюють із надзвичайною ефективністю", — пояснив Подоляк, наголосивши й на ефективності дій військових, у т.ч. й головкому.

Подоляк зазначив, що президент у першу голову спирається на дані військових і розвідки, як, власне, і має бути в демократичній країні.

Без масованих каскадних ракетних ударів Російської Федерації не було б жодних "інцидентів" ні в Польщі, ні в Молдові.

"Президент Зеленський завжди наполягає на тому, щоб глобальна політика стала свідомішою щодо власних дій, щоб не було багато кулуарщини, бо часом саме за рахунок цієї кулуарщини — десь, хтось, із кимось, у межах якихось то інтересів, не зовсім зрозумілих, про щось домовляється й маскує, скажімо так, реальну картинку того, що сталося", — сказав Подоляк.

"Відпрацювати інформаційну складову"

Радник голови ОП заявив, що Україна запропонувала надати всі наявні дані та направити своїх фахівців, які працюють із ППО, щоб зробити правильні висновки та отримати можливість "ефективно відпрацювати інформаційну складову" і не дозволити Росії й надалі діяти безкарно. Коли РФ дозволяє собі робити все, що завгодно, — і після не слідує жодної реакції.

"Росія, яка запустила 100 ракет по Україні, дозволяє собі хихикати, як це робить російська пропаганда, мовляв, "дивіться, що б ми не робили: ми б'ємо ракетами, щось сталося на території іншої країни, але ніхто не говорить про те, що Росія запустила 100 ракет", — пояснив Подоляк.

За його словами, якби не було Росії в її сьогоднішньому агресивному стилі, не було б сьогодні й інцидентів такого типу і, як наслідок, масових руйнувань в Україні.

Саме тому, наполягає радник президента України, потрібно забезпечити безпеку, зокрема в прикордонних районах. Тому що з російськими ракетними ударами пов'язане повторення таких випадків на території сусідніх країн. Потрібно посилити українські ППО, оскільки так Україна захистить у т.ч. і європейське небо.

Нагадаємо, що Державний департамент США назвав РФ відповідальною за вибух ракети в Польщі. Ентоні Блінкен не бачить доказів, які спростовують дані про падіння в Пшеводуві ракети української ППО. Він також звернув увагу на масовані удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі України.

Раніше Фокус розбирався в тому, чиї ракети впали в Польщі та якими мають бути вимоги України.