"У всех свои данные": в расследовании взрывов в Польше должна участвовать Украина, — Подоляк

По словам советника главы ОП, Россия запустила по Украине 100 ракет и продолжает вести себя безнаказанно. Без каскадных ракетных ударов РФ не было бы никаких "инцидентов" — ни в Польше, ни в Молдове.

Related video

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для обеспечения прозрачности расследования взрывов ракет в Польше, в нем должна участвовать и Украина. Видео интервью опубликовал "24 канал".

"Нас взяли в группу расследования <…> Украине предложили, даже письменно, направили запрос, чтобы мы приняли участие в расследовании этого инцидента, как называют на Западе произошедший случай", — пояснил Подоляк.

[ + – ] Михаил Подоляк — о взрыве ракет в Польше

"Безусловно, президент доверяет своим военным, которые чрезвычайно эффективно работают, в том числе и по защите украинского неба. Потому что, посмотрите: 100 крылатых ракет в один день, и фактически 70, или даже 80 с учетом дронов, были сбиты Украиной. То есть наши ПВО — противовоздушные оборонные инициативы — работают с чрезвычайной эффективностью", — пояснил Подоляк, отметив и эффективность действий военных, в т.ч. и главкома.

Подоляк отметил, что президент в первую голову опирается на данные военных и разведки, как, собственно, и должно быть в демократической стране.

Без массированных каскадных ракетных ударов Российской Федерации не было бы никаких "инцидентов", ни в Польше, ни в Молдове.

"Президент Зеленский всегда настаивает на том, чтобы глобальная политика стала более сознательной относительно собственных действий, чтобы не было много кулуарщины, потому что порой именно за счет этой кулуарщины — где-то, кто-то, с кем-то, в рамках каких-то интересов, не совсем понятных, про что-то договаривается и маскируют, скажем так, реальную картинку произошедшего", — сказал Подоляк.

"Отработать информационную составляющую"

Советник главы ОП заявил, что Украина предложила предоставить все имеющиеся данные и направить своих специалистов, которые работают с ПВО, чтобы сделать верные выводы и получить возможность "эффективно отработать информационную составляющую" и не позволить России и дальше действовать безнаказанно. Когда РФ позволяет себе делать все, что угодно, — и после не следует никакой реакции.

"Россия, запустившая 100 ракет по Украине, позволяет себе хихикать, как это делает российская пропаганда, мол, "смотрите, что бы мы ни делали: мы бьем ракетами, что-то произошло на территории другой страны, но никто не говорит о том, что Россия запустила 100 ракет"", — пояснил Подоляк.

По его словам, не будь России в ее сегодняшнем агрессивном стиле, не было бы сегодня и инцидентов такого типа, и, как следствие, массовых разрушений в Украине.

Именно поэтому, настаивает советник президента Украины, нужно обеспечить безопасность, в частности, в приграничных районах. Потому что с российскими ракетными ударами сопряжено повторение подобных случаев на территории соседних стран. Нужно усилить украинские ПВО, поскольку таким образом Украина защитит в т.ч. и европейское небо.

Напомним, что Государственный департамент США назвал РФ ответственной за взрыв ракеты в Польше. Энтони Блинкен не видит доказательств, опровергающих данные о падении в Пшеводове ракеты украинской ПВО. Он также обратил внимание на массированные удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Ранее Фокус разбирался в том, чьи ракеты упали в Польше и какими должны быть требования Украины.