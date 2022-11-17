На війні в Україні загинув герой вірусного ролика "Ярик, бачок потік", — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, військовослужбовець був родом із Черкаської області. Водночас його товариш з ролика "Толік-відеореєстратор" продовжує захищати Україну.

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Під час виконання бойового завдання загинув боєць ЗСУ, відомий завдяки популярному відео "Ярік, бачок потік", у якому він був за кермом автомобіля. Про це повідомляє паблік у Instagram news_cherkassy.

За інформацією журналістів, військовослужбовець був родом із Черкаської області, а його товариш "Толік-відеореєстратор" з того самого вірусного ролика продовжує захищати Україну.

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Також повідомляється, що прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у п'ятницю, 18 листопада.

Нагадаємо, що близько 100 тисяч українських військових вважаються вбитими чи пораненими, за оцінками голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі. За словами генерала, втрати України та РФ практично збігаються.

За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, в Україні майже 7000 людей вважаються зниклими безвісти. Але точну кількість загиблих і зниклих назвати зараз неможливо. В умовах воєнного часу перевірити дані складно, щобільше, інформація із зони бойових зіткнень надходить із запізненням.

Раніше Фокус повідомляв, що минулими вихідними, в постраждалих населених пунктах Київської області з'явилося кілька графіті, схожих на роботи Бенксі. У таємничого британського майстра, про якого тільки відомо, що він британець, багато наслідувачів. Але все ж таки пізніше з'явилося підтвердження, що сім нових графіті в українських містах — його рук справа. Його пензлеві, зокрема, належить зображення гімнастки на зруйнованому будинку у Бородянці Київської області.