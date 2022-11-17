На войне в Украине погиб герой вирусного ролика "Ярик, бачок потек", — СМИ (видео)

По информации журналистов, военнослужащий был родом из Черкасской области. При этом его товарищ по ролику "Толик-видеорегистратор" продолжает защищать Украину.

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При выполнении боевого задания погиб боец ВСУ, известный благодаря популярному видео "Ярік, бочок потік", в котором он был за рулем автомобиля. Об этом сообщает паблик в Instagram news_cherkassy.

По информации журналистов, военнослужащий был родом из Черкасской области, а его товарищ "Толик-видеорегистратор" из того же вирусного ролика продолжает защищать Украину.

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Также сообщается, что прощание с погибшим военнослужащим состоится в пятницу, 18 ноября.

Напомним, что порядка 100 тысяч украинских военных считаются убитыми или ранеными, по оценкам председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. По словам генерала, потери Украины и РФ практически совпадают.

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в Украине почти 7000 человек считаются пропавшими без вести. Но точное число погибших и пропавших назвать сейчас не представляется возможным. В условиях военного времени проверить данные сложно, более того, информация из зоны боестолкновений поступает с опозданием.

Ранее Фокус сообщал, что в минувшие выходные, в пострадавших населенных пунктах Киевской области появилось несколько граффити, похожих на работы Бэнкси. У таинственного британского мастера, о котором только что и известно, что он британец, много подражателей. Но все же позже появилось подтверждение, что семь новых граффити в украинских городах — его рук дело. Его кисти, в частности, принадлежит изображение гимнастки на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.