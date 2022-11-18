Агітпроп в УЦП МП: священник на Вінниччині писав листівки та виправдовував окупацію (фото)

За даними СБУ, пропагандистські агітації за авторством священнослужителя друкувалися серійним тиражем та зберігалися у церковних приміщеннях. Глава єпархії мав намір розповсюджувати їх серед парафіян.

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Служба безпеки України продовжує знаходити нові підтвердження підривної діяльності глави однієї із єпархій УПЦ МП у Вінницькій області. Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства.

Співробітники СБУ дійшли висновку, що священнослужитель складав тексти пропагандистських листівок, у яких є виправдання військової агресії РФ щодо України та окупації українських територій.

Пропагандистські агітації друкувалися серійним тиражем та зберігалися у церковних приміщеннях. Надалі глава єпархії мав намір розповсюджувати листівки серед парафіян.

[ + – ] Митрополит з Вінницької області

За даними журналістів, йдеться про митрополита Тульчинського та Брацлавського Йонафана УПЦ Московського патріархату.

[ + – ] Митрополит з Вінницької області

За висновком експертизи СБУ, незаконна діяльність святого отця велася проти державної безпеки України.

[ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю [ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю [ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю [ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю [ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю [ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю [ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю [ + – ] Виправдовував агресію РФ, писав листівки: СБУ повідомила про нові підозри священнослужителю

Митрополиту повідомили про підозру щодо кількох статей КК України.

Нагадаємо, що після проросійської пісні у Києво-Печерській лаврі відсторонили священник. Водночас настоятель Лаври єпископ Павло не підтвердив, що священники моляться за Росію. За його словами, під час літургії звучать молитви про Україну, військових та президента.

Раніше Фокус повідомляв, що священник ПЦУ Михайло Омелян виклав відео, на якому чути, що у церковному приміщенні звучить пісня "Похвала Пресвятій Богородиці" зі словами про "пробудження Русі".