Агитпроп в УЦП МП: священник в Винницкой области писал листовки и оправдывал оккупацию (фото)

По данным СБУ, пропагандистские агитки за авторством священнослужителя печатались серийным тиражом и хранились в церковных помещениях. Глава епархии намеревался распространять их среди прихожан.

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Служба безопасности Украины продолжает находить новые подтверждения подрывной деятельности главы одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники СБУ пришли к заключению, что священнослужитель составлял тексты пропагандистских листовок, в которых присутствует оправдание военной агрессии РФ в отношении Украины и оккупации украинских территорий.

Пропагандистские агитки печатались серийным тиражом и хранились в церковных помещениях. В дальнейшем глава епархии намеревался распространять листовки среди прихожан.

[ + – ] Митрополит из Винницкой области

По данным журналистов, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане УПЦ Московского патриархата.

[ + – ] Митрополит из Винницкой области

Согласно выводу экспертизы СБУ, незаконная деятельность святого отца велась против государственной безопасности Украины.

[ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю [ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю [ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю [ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю [ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю [ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю [ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю [ + – ] Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю

Митрополиту сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины.

Напомним, что после пророссийской песни в Киево-Печерской лавре отстранили священника. Вместе с тем, настоятель Лавры епископ Павел не подтвердил, что священники молятся о России. По его словам, во время литургии звучат молитвы об Украине, военных и президенте.

Ранее Фокус сообщал, что священник ПЦУ Михаил Омелян выложил видео, на котором слышно, что в церковном помещении звучит песня "Похвала пресвятой Богородице" со словами о "пробуждении Руси".