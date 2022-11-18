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Военный Фокус Российско-украинская война

Агитпроп в УЦП МП: священник в Винницкой области писал листовки и оправдывал оккупацию (фото)

Священнослужитель в Винницкой области
Фото: пресс-служба СБУ | Священнослужитель в Винницкой области

По данным СБУ, пропагандистские агитки за авторством священнослужителя печатались серийным тиражом и хранились в церковных помещениях. Глава епархии намеревался распространять их среди прихожан.

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Служба безопасности Украины продолжает находить новые подтверждения подрывной деятельности главы одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники СБУ пришли к заключению, что священнослужитель составлял тексты пропагандистских листовок, в которых присутствует оправдание военной агрессии РФ в отношении Украины и оккупации украинских территорий.

Пропагандистские агитки печатались серийным тиражом и хранились в церковных помещениях. В дальнейшем глава епархии намеревался распространять листовки среди прихожан.

Митрополит из Винницкой области Fullscreen
Митрополит из Винницкой области

По данным журналистов, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане УПЦ Московского патриархата.

Митрополит из Винницкой области Fullscreen
Митрополит из Винницкой области

Согласно выводу экспертизы СБУ, незаконная деятельность святого отца велась против государственной безопасности Украины.

коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю Fullscreen
Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю
коллаборатн, УПЦ МП, Оправдывал агрессию РФ, писал листовки: СБУ сообщила о новых подозрениях священнослужителю

Митрополиту сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины.

Напомним, что после пророссийской песни в Киево-Печерской лавре отстранили священника. Вместе с тем, настоятель Лавры епископ Павел не подтвердил, что священники молятся о России. По его словам, во время литургии звучат молитвы об Украине, военных и президенте.

Ранее Фокус сообщал, что священник ПЦУ Михаил Омелян выложил видео, на котором слышно, что в церковном помещении звучит песня "Похвала пресвятой Богородице" со словами о "пробуждении Руси".