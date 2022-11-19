"Розрив з РФ загрожує третьою світовою": у Путіна вимагають від Зеленського визнати розпад України

За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, США, НАТО, а також ЄС не вигідний остаточний розрив з РФ. Тому деякі західні політики підштовхують Київ до переговорів.

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Заступник голови Ради Безпеки РФ заявив, що президенту України Володимиру Зеленському не потрібні мирні переговори з Москвою, тому що для участі в них довелося б визнавати розпад України. Про це російський політик написав у своєму Telegram-каналі.

"Адже якщо не визнати реалії розпаду України — безглуздо сідати за стіл, — заявив Медведєв. — А визнаєш — укокошать власні націоналісти, які перебувають у зв'язку з армійською верхівкою".

Представник Кремля також висловився про те, що Захід нібито втомився від України, особливо від "невротика" Зеленського, який безперервно потребує нового фінансування та постачання озброєнь.

"Поводиться, як істерична дитина з проблемами в розвитку", — заявив колишній президент РФ, який вважає, що США, НАТО, а також ЄС не вигідний остаточний розрив з РФ, оскільки це загрожує третьою світовою.

Як аргументи Медведєв заявив, що деякі представники західного керівництва підштовхують київську владу до переговорів, а також згадав про те, що Росію не стали прямо звинувачувати у вибухах ракет, що сталися на території Польщі. Цю обставину Медведєв назвав "важливим симптомом".

Нагадаємо, що у РФ прокоментували масований обстріл енергоінфраструктури України. За словами російського політика Дмитра Медведєва, ракетні удари пролунали наступного дня після того, як було прийнято резолюцію ООН про виплату репарацій Україні за військове вторгнення РФ. Тепер Кремль планує вилучати кошти іноземних інвесторів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами генерал-лейтенанта Бена Годжеса, українські війська "візьмуть російське угруповання у кліщі" атаками з двох напрямків. І до літа наступного року Крим знову повернеться до України.