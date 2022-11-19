"Разрыв с РФ чреват третьей мировой": у Путина требуют от Зеленского признать распад Украины

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, США, НАТО, а равно и ЕС не выгоден окончательный разрыв с РФ. Поэтому некоторые западные политики подталкивают Киев к переговорам.

Related video

Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны мирные переговоры с Москвой, потому что для участия в них пришлось бы признавать распад Украины. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

"Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол, — заявил Медведев. — А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой".

Представитель Кремля также высказался о том, что Запад якобы устал от Украины, в особенности от "невротика" Зеленского, беспрерывно требующего нового финансирования и поставок вооружений.

"Ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии", — заявил бывший президент РФ, считающий, что США, НАТО, а равно и ЕС не выгоден окончательный разрыв с РФ, поскольку это чревато третьей мировой.

В качестве аргументов Медведев заявил, что некоторые представители западного руководства подталкивают киевских властей к переговорам, а также упомянул о том, что Россию не стали прямо обвинять во взрывах ракет, которые произошли на территории Польши. Это обстоятельство Медведев назвал "важным симптомом".

Напомним, что в РФ прокомментировали массированный обстрел энергоинфраструктуры Украины. По словам российского политика Дмитрия Медведева, ракетные удары последовали на следующий день после того, как была принята резолюция ООН о выплате репараций Украине за военное вторжение РФ. Теперь же Кремль планирует изымать средства иностранных инвесторов.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, украинские войска "возьмут российскую группировку в клещи" атаками с двух направлений. И к лету следующего года Крым вновь вернется в Украину.