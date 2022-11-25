Розкол на Заході: чиновники ЄС звинуватили США у тому, що вони наживаються на війні в Україні, — ЗМІ

У Брюсселі обурюються тим, що через антиросійські санкції країни ЄС змушені купувати газ у США, який їм продають із чотириразовою націнкою. Це може завдати величезної шкоди європейській промисловості.

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Європейські чиновники звинувачують адміністрацію президента Джо Байдена в тому, що США "гріють руки на війні" в Україні, тоді як країни ЄС від неї страждають. У Брюсселі обурюються тим, що через російсько-українську війну країни ЄС змушені переживати енергетичну кризу, яка завдає шкоди європейській економіці, водночас Сполучені Штати Америки заробляють величезні гроші на продажі зброї. Про розкол, що назріває, в рядах західних союзників йдеться в матеріалі видання Politico.

"Факт у тому, що якщо подивитися на це тверезо, то країна, яка найбільше наживається на цій війні, — це США. Тому що вони продають більше газу і за вищими цінами, а також тому, що вони продають більше зброї", – цитують журналісти слова одного з європейських чиновників.

Оглядачі пишуть, що невдоволення деяких високопосадовців ЄС виникло на грунті кожен раз більшого гніву з приводу американських субсидій, які загрожують зруйнувати європейську промисловість. І такий стан речей може зіграти на руку Кремлю.

Крім того, зростає невдоволення і пересічних громадян. Один із європейських політиків зазначив, що американські субсидії та високі ціни на енергоносії можуть повернути громадську думку як проти воєнних дій в Україні, так і проти Трансатлантичного альянсу.

"Ми справді перебуваємо на історичному етапі. Америка має зрозуміти, що громадська думка в багатьох країнах ЄС змінюється", — сказав політик.

Тим часом глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель попросив Вашингтон відреагувати на занепокоєння Європи. Відповідаючи на запитання журналістів, він заявив, що США — друзі європейців, і вони ухвалюють такі рішення, які надають на ЄС економічну дію.

Оглядачі пишуть, що найбільшою точкою напруженості між США та ЄС останніми тижнями стали прийняті адміністрацією Байдена "зелені" субсидії та податки, які, на думку Брюсселя, несправедливо схиляють торгівлю у бік від ЄС і можуть завдати великих збитків європейській промисловості. І хоча Європа висловила формальний протест із цього приводу, у Вашингтоні поки що не подають навіть ознак, що вказують на бажання змінити свою позицію.

Також у матеріалі наголошено, що у спробах знизити енергетичну залежність від РФ країни ЄС закуповують газ у США за цінами, які вчетверо вищі, ніж вартість того ж палива в Америці. Цей фактор у сукупності з наслідками російського вторгнення в Україну кидають європейську економіку в рецесію — інфляція стрімко зростає, а катастрофічне скорочення постачання енергоносіїв загрожує відключеннями та нормуванням електроенергії цієї зими.

У зв'язку з цим французький президент Емманюель Макрон заявив, що високі ціни на газ у США не є "дружніми", а міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Вашингтон виявити більше "солідарності" та допомогти знизити вартість енергоносіїв.

Проте американський чиновник у зв'язку з цим наголосив, що встановлення цін для європейських покупців газу відображає приватні ринкові рішення і не є результатом будь-якої політики чи дій уряду США. Втім, це не новий аргумент з американського боку і поки що він не може переконати європейців.

"Сполучені Штати продають нам свій газ із чотириразовою націнкою, коли він перетинає Атлантику. Звичайно, американці — наші союзники... але коли щось іде не так, необхідно й союзникам сказати про це", — заявив європейський комісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Нагадаємо, 24 листопада у Брюсселі міністри енергетики країн ЄС погодилися виключити російський газ із контрактів на спільні закупівлі. Чиновники вважають, що європейські країни закуповуватимуть газ на міжнародному ринку і відмовляться від постачання блакитного палива з Росії.