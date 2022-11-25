Раскол на Западе: чиновники ЕС обвинили США в том, что они наживаются на войне в Украине, — СМИ

В Брюсселе возмущаются тем, что из-за антироссийских санкций страны ЕС вынуждены покупать газ у США, который им продают с четырехкратной наценкой. Это может нанести огромный ущерб европейской промышленности.

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Европейские чиновники обвиняют администрацию президента Джо Байдена в том, что США "греют руки на войне" в Украине, в то время как страны ЕС от нее страдают. В Брюсселе возмущаются тем, что из-за российско-украинской войны страны ЕС вынуждены переживать энергетический кризис, который наносит ущерб европейской экономике, при этом Соединенные штаты зарабатывают огромные деньги на продажах оружия. О назревающем расколе в рядах западных союзников говорится в материале издания Politico.

"Факт в том, что, если посмотреть на это трезво, то страна, которая больше всего наживается на этой войне, — это США. Потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия", — цитируют журналисты слова одного из европейских чиновников.

Обозреватели пишут, что недовольство некоторых высокопоставленных представителей ЕС возникло на почве растущего гнева по поводу американских субсидий, которые угрожают разрушить европейскую промышленность. И такое положение вещей может сыграть на руку Кремлю.

Кроме того растет недовольство и рядовых граждан. Один из европейских политиков отметил, что американские субсидии и высокие цены на энергоносители могут повернуть общественное мнение как против военных действий в Украине, так и против Трансатлантического альянса.

"Мы действительно находимся на историческом этапе. Америка должна понять, что общественное мнение во многих странах ЕС меняется", — сказал политик.

Между тем глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель попросил Вашингтон отреагировать на озабоченность Европы. Отвечая на вопросы журналистов он заявил, что Соединенный штаты — друзья европейцев, и они принимают такие решения, которые оказывают на ЕС экономическое воздействие.

Обозреватели пишут, что самая большая точка напряженности между США и ЕС в последние недели стали принятые администрацией Байдена "зеленые" субсидии и налоги, которые, по мнению Брюсселя, несправедливо склоняют торговлю в сторону от ЕС и могут нанести большой ущерб европейской промышленности. И хотя Европа выразила формальный протест по этому поводу, в Вашингтоне пока не подают даже признаков, указывающих на желание изменить свою позицию.

Также в материале было подчеркнуто, что в попытках снизить энергетическую зависимость от РФ страны ЕС закупают газ в США по ценам, которые в четыре раза выше, чем стоимость того же топлива в Америке. Этот фактор в совокупности с последствиями российского вторжения в Украину ввергают европейскую экономику в рецессию — инфляция стремительно растет, а катастрофическое сокращение поставок энергоносителей грозит отключениями и нормированием электроэнергии этой зимой.

В связи с этим французский президент Эммануэль Макрон заявил, что высокие цены на газ в США не являются "дружественными", а министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Вашингтон проявить больше "солидарности" и помочь снизить стоимость энергоносителей.

Однако американский чиновник в связи с этим подчеркнул, что установление цен для европейских покупателей газа отражает частные рыночные решения и не является результатом какой-либо политики или действий правительства США. Впрочем, это не новый аргумент с американской стороны и пока он не может убедить европейцев.

Соединенные Штаты продают нам свой газ с четырехкратной наценкой, когда он пересекает Атлантику. Конечно, американцы — наши союзники… но когда что-то идет не так, необходимо и союзникам сказать об этом", — заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Напомним, 24 ноября в Брюсселе министры энергетики стран ЕС согласились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Чиновники полагают, что европейские страны будут закупать газ на международном рынке и откажутся от поставок голубого топлива из России.