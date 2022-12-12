Аварійна посадка: російський штурмовик Су-25 приземлився на днище (відео)

Ворожий борт міг зазнати пошкодження від української зенітної установки або ракети. Однак цілком ймовірно, що у штурмовика просто відмовили всі стійки шасі.

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Штурмовик російських ПКС здійснив аварійну посадку на один з аеродромів. Про це повідомляє телеграм-канал Fighterbomber.

Як заявляють автори публікації, інструкція свідчить, що літак не можна садити на днище через складність та небезпеку операції. Рекомендовано в разі пошкодження або відмови стійок шасі катапультуватись, що також небезпечно для життя. Тому рішення залишається за льотчиком. Відео опубліковано 10 грудня, проте дата зйомки невідома.

У виданні The War Zone зазначають, що ймовірно літак міг отримати механічні пошкодження під час бойового виходу. Також ймовірний варіант збою систем штурмовика або попадання в літак з української зенітної артилерії або ракети.

На штурмовику Су-25 чітко видно маркування окупантів буква "Z" на борту. Судячи з ролика, літак успішно приземляється, хоч і яскраво водночас іскрить. Зупинити повітряне судно допомогли аварійні парашути, які прискорили гальмування.

За даними проєкту Oryx, ЗС РФ втратили 24 штурмовики Су-25. Однак автори наголошують, що їх список ґрунтується на фото чи відео фіксації, тому він не може повністю показувати кількість втрат.

Нагадаємо, 7 листопада ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у Херсонській області. Також літак було збито 7 вересня під Бакалією.

21 жовтня українські військові збили ще один Су-25.