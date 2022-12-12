Аварийная посадка: российский штурмовик Су-25 приземлился на брюхо (видео)

Вражеский борт мог получить повреждение от украинской зенитной установки или ракеты. При этом не исключено, что у штурмовика попросту отказали все стойки шасси.

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Штурмовик российских ВКС совершил аварийную посадку на один из аэродромов. Об этом сообщает телеграм-канал Fighterbomber.

Как заявляют авторы публикации, инструкция гласит, что самолет нельзя сажать на брюхо из-за сложности и опасности операции. Рекомендовано при повреждениях или отказе стоек шасси катапультироваться, что также опасно для жизни. Поэтому решение остается за летчиком. Видео было опубликовано 10 декабря, однако дата съемки неизвестна.

В издании The War Zone отмечают, что вероятно, самолет мог получить механические повреждения в ходе боевого выхода. Также вероятен вариант сбоя систем штурмовика или же попадание по самолету из украинской зенитной артиллерии или ракеты.

На штурмовике Су-25 четко видна маркировка оккупантов буква "Z" на борту. Судя по ролику, самолет успешно приземляется, хоть и ярко искрит при этом. Остановить воздушное судно помогли аварийные парашюты, которые ускорили торможение.

По данным проекта Oryx, ВС РФ потеряли 24 штурмовика Су-25. При этом авторы подчеркивают, что их список основывается на фото или видео фиксации, поэтому он не может полностью отражать количество потерь.

Напомним, 7 ноября ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области. Также самолет был сбит 7 сентября под Бакалеей.

21 октября украинские военные сбили еще один Су-25.