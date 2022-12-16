Ріші Сунак вимагає перевірити, як британська зброя допомагає Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, британський прем'єр Ріші Сунак хоче отримати щось на кшталт "таблиці Goldman Sachs" щодо війни та того, як застосовуються британські озброєння. З'ясувати, що вклали та що отримали на виході.

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Прем'єр-міністр Великобританії Піши Сунак запросив аудит досягнутого прогресу у війні в Україні. Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела в британському уряді.

Деякі високопосадовці побоюються, що Сунак може вдатися до надмірно обережного підходу тоді, коли війна входить у вирішальну стадію.

Одне з урядових джерел повідомило, що прем'єр хоче отримати щось на кшталт "таблиці Goldman Sachs" щодо війни та того, як застосовуються британські озброєння.

Такий запит викликав стурбованість деяких представників британського уряду, оскільки постачання зброї взимку може відіграти вирішальну роль.

"Війни не виграються за допомогою таблиць, війни виграються завдяки чуттям. Коли все почалося, Борис [Джонсон] сказав: давайте підемо на це. І тепер Ріші потрібно налаштувати свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику", — сказало джерело.

Повідомляється, що йдеться про оцінку на основі даних, розроблену для того, щоб відстежити прогрес у воєнних діях та користь від внеску Великобританії на підтримку України.

"Це про те, що ми вклали і що отримали на виході", — додало джерело.

Деякі представники британського уряду вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут. І єдиний спосіб досягти прогресу однієї із сторін — збільшити постачання зброї. У РФ озброєння закінчуються. Україна ж може поповнювати свої запаси лише завдяки допомозі США та основних військових сил у Європі, головна з яких — Велика Британія.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін готовий до затяжної війни та нових наступів. У РФ спостерігається мобілізація дедалі більшого обсягу ресурсів.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна має військовий потенціал для повернення Криму. Однак США побоюються відповіді Путіна.