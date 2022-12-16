Риши Сунак потребовал проверить, как британское оружие помогает Украине, — СМИ

По данным журналистов, британский премьер Риши Сунак хочет получить нечто вроде "таблицы Goldman Sachs" относительно войны и того, как применяются британские вооружения. Выяснить, что вложили и что получили на выходе.

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Премьер-министр Великобритании Пиши Сунак запросил аудит достигнутого прогресса в войне в Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой источники в британском правительстве.

Некоторые высокопоставленные чиновники опасаются, что Сунак может прибегнуть к излишне осторожному подходу в то время, когда война входит в решающую стадию.

Один из правительственных источников сообщил, что премьер хочет получить нечто вроде "таблицы Goldman Sachs" относительно войны и того, как применяются британские вооружения.

Такой запрос вызвал обеспокоенность некоторых представителей британского правительства, поскольку поставки оружия зимой могут сыграть решающую роль.

"Войны не выигрываются с помощью таблиц, войны выигрываются благодаря чутью. Когда все началось, Борис [Джонсон] сказал: давайте пойдем на это. И теперь Риши нужно настроить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику", — сказал источник.

Сообщается, что речь идет об оценке на основе данных, разработанной для того, чтобы отследить прогресс в военных действиях и пользу от вклада Великобритании в поддержку Украины.

"Это о том, что мы вложили и что получили на выходе", — добавил источник.

Некоторые представители британского правительства считают, что война в Украине зашла в тупик. И единственный способ достичь прогресса одной из сторон — увеличить поставки оружия. У РФ вооружения заканчиваются. Украина же может пополнять свои запасы только благодаря помощи США и основных военным сил в Европе, главная из которых — Великобритания.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин готов к затяжной войне и новым наступлениям. В РФ наблюдается мобилизация все большего объема ресурсов.

Ранее Фокус сообщал, что у Украины есть военный потенциал для возвращения Крыма. Однако США опасаются ответа Путина.