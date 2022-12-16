Путин готов к затяжной войне и новым наступлениям, — Столтенберг

По словам генерального секретаря Альянса, наблюдается мобилизация все большего объема ресурсов в РФ. Российские войска стремятся получить доступ к большему объему оружия и боеприпасов.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет признаков того, что Путин оставил свою первоначальную цель подчинить всю Украину. Об этом сообщает AFP.

"Не стоит недооценивать Россию. Россия планирует затяжную войну, — пояснил Столтенберг.

По его словам, наблюдается мобилизация все большего объема ресурсов. ВС РФ пытаются получить доступ к оружию и боеприпасам.

"Нам нужно понимать, что президент Путин готов участвовать в этой войне длительное время и проводить новые наступления", — пояснил глава Альянса.

"Скорее всего эта война, как и большинство войн, завершится за столом переговоров", — сказал Столтенберг, добавив, что любое решение должно предусматривать, что Украина останется суверенной, независимой страной.

Скорейший способ этого достичь — оказать Украине военную поддержку, чтобы Путин понимал, что он не может победить на поле боя, и что ему придется сесть за стол переговоров.

НАТО наращивает выпуск оружия

По некоторым данным, сейчас США завершают переговоры о поставках Киеву систем ПВО Patriot.

Столтенберг сказал, что обсуждение поставок продолжается, отметив, что союзникам НАТО необходимо удостовериться в том, хватит ли боеприпасов и запасных частей, чтобы все поставленные системы были функциональны.

По словам Столтенберга, сейчас НАТО наращивает производство вооружений, чтобы восполнить запасы для защиты и сдерживания, и продолжить поставки оружия в Украину в долгосрочной перспективе.

Напомним, что в США заявили, что у Украины есть военный потенциал для возвращения Крыма. Однако представители Белого дома опасаются ответа Путина и возможного применения ядерного оружия.

Ранее Фокус сообщал, Белый дом готовит новый пакет военной помощи для Украины. Что именно будет поставлено, держится в секрете. Однако известно о дополнительных системах ПВО.