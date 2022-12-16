Путін готовий до затяжної війни та нових наступів, — Столтенберг

За словами генерального секретаря Альянсу, спостерігається мобілізація дедалі більшого обсягу ресурсів в РФ. Російські війська прагнуть отримати доступ до більшого обсягу зброї та боєприпасів.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що поки немає ознак того, що Путін залишив свою первинну мету підкорити всю Україну. Про це повідомляє AFP.

"Не варто недооцінювати Росію. Росія планує затяжну війну", — пояснив Столтенберг.

За його словами, спостерігається мобілізація дедалі більшого обсягу ресурсів. ЗС РФ намагаються отримати доступ до зброї та боєприпасів.

"Нам потрібно розуміти, що президент Путін готовий брати участь у цій війні тривалий час і проводити нові наступи", — пояснив глава Альянсу.

"Швидше за все, ця війна, як і більшість війн, завершиться за столом переговорів", — сказав Столтенберг, додавши, що будь-яке рішення має передбачати, що Україна залишиться суверенною, незалежною країною.

Найшвидший спосіб цього досягти — надати Україні військову підтримку, щоб Путін розумів, що він не може перемогти на полі бою і що йому доведеться сісти за стіл переговорів.

НАТО збільшує випуск зброї

За деякими даними, зараз США завершують переговори щодо постачання Києву систем ППО Patriot.

Столтенберг сказав, що обговорення поставок триває, зазначивши, що союзникам НАТО необхідно переконатися в тому, чи вистачить боєприпасів і запасних частин, щоб усі поставлені системи були функціональними.

За словами Столтенберга, зараз НАТО нарощує виробництво озброєнь, щоб заповнити запаси для захисту та стримування, та продовжити постачання зброї в Україну у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що в США заявили, що Україна має військовий потенціал для повернення Криму. Проте представники Білого дому побоюються відповіді Путіна та можливого застосування ядерної зброї.

Раніше Фокус повідомляв, що Білий дім готує новий пакет військової допомоги для України. Що саме буде поставлено, тримається у секреті. Однак відомо про додаткові системи ППО.