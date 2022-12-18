ЗСУ готують наступний великий крок, який можна порівняти з харківським контрнаступом, — експерт

За словами колишнього співробітника британської розвідки Філіпа Айгрема, на полі бою зберігається відносна тиша. І те, що про просування українських сил останніми днями нічого не було чути, означає, що готується наступний великий крок.

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Колишній співробітник британської розвідки Філіп Айгрем заявив, що українці, можливо, планують відкинути росіян від Бахмута. Про це повідомляє Sky News.

За його словами, на полі бою зберігається відносна тиша, а та обставина, що про просування українських сил в останні дні нічого не було чути, означає, що готується наступний великий крок.

"На полі бою відносно спокійно, за винятком обстрілів у Нікополі, Марганці та Дніпрі. Це посил росіян місцевому населенню про те, що вони все ще тут. Якщо вони [ці міста] не перебувають під російським контролем, то тоді під російськими обстрілами <...> Росіяни стягують багато військ у район Бахмута. Українці їх стримують", — зазначив експерт.

"Ми не чуємо багато від українців, востаннє таке відбувалося перед контрнаступом у Херсоні, а ще раніше — у Харківській області. Вони, ймовірно, готуються до наступних маневрів", — пояснив він.

Тим часом росіяни зосередилися на духопідйомній активності для підтримки морального духу окупаційних військ. Публікуються непідтверджені відео про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито приїхав на окуповану територію для проведення інспекцій.

Айгрем також зазначив, що відбулася зустріч Шойгу з головою Генштабу та керівником угруповання ЗС РФ в Україні.

"Відео було опубліковане Міністерством оборони, також відомим як міністерство дезінформації", — зазначив експерт, додавши, що немає підтверджень того, що Шойгу справді літав в Україну.

Нагадаємо, що, за даними ГУР, у Кремлі тричі переносили дату масштабного вторгнення в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що у Кремлі побоюються, що наступними країни Заходу поставлять в Україну танки "Леопарди" та "Абрамси". Російський воєначальник Андрій Гурулєв зазначив, що спочатку у ЗСУ передавали лише бронежилети та каски, а потім у хід пішли HIMARS і зараз плануються постачання ЗРК Patriot.