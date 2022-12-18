ВСУ готовят следующий большой шаг, сравнимый с харьковским контрнаступлением, — эксперт

По словам бывшего сотрудника британской разведки Филипа Айгрэма, на поле боя сохраняется относительная тишина. И то, что о продвижении украинских сил в последние дни ничего не было слышно, означает, что готовится следующий большой шаг.

Related video

Бывший сотрудник британской разведки Филип Айгрэм заявил, что украинцы, возможно, планируют отбросить россиян от Бахмута. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, на поле боя сохраняется относительная тишина, а то обстоятельство, что о продвижении украинских сил в последние дни ничего не было слышно, означает, что готовится следующий большой шаг.

"На поле боя относительно спокойно, за исключением обстрелов в Никополе, Марганце и Днепре. Это посыл россиян местному населению о том, что они все еще здесь. Если они [эти города] не находятся под российским контролем, то тогда — под российскими обстрелами <…> Россияне стягивают много войск в район Бахмута. Украинцы их сдерживают", — отметил эксперт.

"Мы не слышим много от украинцев, в последний раз такое происходило перед контрнаступлением в Херсоне, а еще ранее — в Харьковской области. Они, вероятно, готовятся к следующим маневрам", — пояснил он.

Между тем, россияне сосредоточились на духоподъемной активности для поддержки морального духа оккупационных войск. Публикуются неподтвержденные видео о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы приехал на оккупированную территорию для проведения инспекций.

Айгрэм также отметил, что прошла встреча Шойгу с главой Генштаба и руководителем группировки ВС РФ в Украине.

"Видео было опубликовано Министерством обороны, также известным как министерство дезинформации", — отметил эксперт, добавив, что нет подтверждений того, что Шойгу действительно летал в Украину.

Напомним, что, по данным ГУР, в Кремле трижды переносили дату масштабного вторжения в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле опасаются, что следующими страны Запада поставят в Украину танки "Леопарды" и "Абрамсы". Российский военачальник Андрей Гурулев отметил, что поначалу в ВСУ передавали только бронежилеты и каски, а затем в ход пошли HIMARS и сейчас планируются поставки ЗРК Patriot.