Карта "бавовни": з 24 лютого в РФ сталося 72 вибухи та пожежі на військових об'єктах, — ЗМІ

За даними журналістів, найчастіше в РФ палії військкомати та призовні пункти. Таких випадків нарахували 44, перший стався через чотири дні після масштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

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З 24 лютого на території РФ та анексованого кримського півострова відбувалися вибухи та пожежі у 72 військкоматах, на військових базах, складах та інших об'єктах російських військ. Про це повідомляє Telegram-канал "Верстка", співробітники якого зібрали дані з відкритих джерел.

Найчастіше підпалювали військкомати та призовні пункти: було 44 такі випадки. Перший стався у лютому, після чотирьох днів від початку масштабного введення військ в Україну.

Відповідальним у підпалі назвали 21-річного мешканця підмосковних Луховиць. Імовірно, чоловік розбив вікна місцевого військкомату та кинув у приміщення пляшку із запальною сумішшю. Подібні випадки спостерігалися щомісяця — частіше у травні та період вересень-жовтень, коли президент РФ Володимир Путін оголосив "часткову мобілізацію".

[ + – ] Карта пожеж у Росії

Щонайменше 28 спалахів було на таких об'єктах:

військові частини;

склади боєприпасів;

військові аеродроми.

Найбільше цих випадків було в серпні — на об'єктах у Підмосков'ї, Бєлгородській області та Криму. На півострові відбувалося одразу кілька пожеж.

Також багато пожеж було у жовтні на території об'єкту російського флоту в Ярославській області та на військовому складі у районі Бєлгорода.

Крім військових об'єктів, загоряння ставались у НДІ російського Міноборони у Твері й у будівлі пермського порохового заводу, причому двічі.

Нагадаємо, що на Кубані стався спалах у торговому центрі, полум'я охопило значну площу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Зеленського відреагували на удар по Енгельсу. "Знищуємо все, що стосується РФ", — пояснив радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, у майбутньому вибухи й інші інциденти на території РФ стануть масовими.