Карта "бавовны": с 24 февраля в РФ произошло 72 взрыва и пожара на военных объектах, — СМИ

По данным журналистов, чаще всего в РФ поджигатели военкоматы и призывные пункты. Таких случаев насчитали 44, первый произошел спустя четыре дня после масштабного вторжения ВС РФ в Украину.

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С 24 февраля на территории РФ и аннексированного крымского полуострова происходили взрывы и пожары в 72 военкоматах, на военных баз, складах и прочих объектах российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал "Верстка", сотрудники которого собрали данные из открытых источников.

Чаще всего поджигали военкоматы и призывные пункты: было 44 таких случаев. Первый имел место в феврале, по прошествии четырех дней с начала масштабного ввода войск в Украину.

Ответственным в поджоге назвали 21-летнего жителя подмосковных Луховиц. Предположительно, мужчина разбил окна местного военкомата и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. Подобные случаи наблюдались ежемесячно — чаще в мае и в период сентябрь-октябрь, когда президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию".

[ + – ] Карта пожаров в России

По меньшей мере 28 возгораний было на таких объектах:

военные части;

склады боеприпасов;

военные аэродромы.

Больше всего этих случаев было в августе — на объектах в Подмосковье, Белгородской области и Крыму. На полуострове происходили сразу несколько пожаров.

Также много пожаров было в октябре на территории объекта российского флота в Ярославской области и на военном складе в районе Белгорода.

Помимо военных объектов, возгорания имели место в НИИ российского Минобороны в Твери и в здании пермского порохового завода, причем дважды.

Напомним, что на Кубани произошло возгорание в торговом центре, пламя охватило значительную площадь.

Ранее Фокус сообщал, у Зеленского отреагировали на удар по Энгельсу. "Уничтожаем все, что касается РФ", — объяснил советник главы ОП Михаил Подоляк. С его слов, в будущем взрывы и прочие инциденты на территории РФ станут массовыми.