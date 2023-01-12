Командування ЗСУ відвело частину військ з лінії фронту до Білорусі, — посол Пристайко (відео)

За словами дипломата, північ має бути під захистом, щоби загарбники не перерізали лінію зв'язку України із Заходом. Влада, за його словами, стурбована ситуацією на білоруському кордоні.

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Українське командування відвело частину військ на північ у бік кордону з Білоруссю для захисту від нападу Росії. Про це заявив український посол у Лондоні Вадим Пристайко в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

"Нам доводиться тримати війська на півночі України, відвести їх із лінії фронту. Це потрібно для впевненості, що вони (окупанти) не зможуть перерізати лінію, яка пов'язує нас із Заходом", — зазначив дипломат.

[ + – ] Пристайко говорить про відведення військ на північ наприкінці 9-ї хвилини

За його словами, влада України дійсно стурбована ситуацією на білоруському кордоні.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, у Білорусі хочуть створити аналог російського "угруповання Вагнера". Олександр Лукашенко дозволив охоронному підприємству "ГардСервіс" мати вогнепальну зброю. Ця група може взяти участь у війні в Україні.

Розвідка Міноборони Великобританії 11 січня завила про відсутність намірів у Росії вести нові наступальні операції через Білорусь попри перекидання авіації в цю країну.

Міністерство оборони Білорусі 11 січня проінформувало про нарощування сил протиповітряної оборони разом із російською стороною. Зенітні ракетні підрозділи розміщені в призначених районах і виконують бойове чергування.