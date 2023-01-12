Командование ВСУ отвело часть войск с линии фронта к Беларуси, – посол Пристайко (видео)

По словам дипломата, север должен быть под защитой, чтобы захватчики не перерезали линию связи Украины с Западом. Власти, по его словам, обеспокоены ситуацией на белорусской границе.

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Украинское командование отвело часть войск на север, в сторону границы с Беларусью для защиты от нападения России. Об этом заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их с линии фронта. Это нужно для уверенности, что они (оккупанты) не смогут перерезать линию, которая связывает нас с Западом", — отметил дипломат.

[ + – ] Пристайко говорит об отводе войск на север в конце 9-й минуты

По его словам, власти Украины действительно обеспокоены ситуацией на белорусской границе.

Напомним, что по данным СМИ, в Беларуси хотят создать аналог российской "группировки Вагнера". Александр Лукашенко разрешил охранному предприятию "ГардСервис" иметь огнестрельное оружие. Данная группа может принять участие в войне в Украине.

Разведка Минобороны Великобритании 11 января завила об отсутствии намерений у России вести новые наступательные операции через Беларусь, несмотря на переброску авиации в эту страну.

Министерство обороны Беларуси 11 января проинформировало о наращивании сил противовоздушной обороны вместе с российской стороной. Зенитные ракетные подразделения размещены в назначенных районах и выполняют боевое дежурство.