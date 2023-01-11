Белорусская армия нарастила силы ПВО вместе с ВС РФ, — Минобороны

В белорусском оборонном ведомстве уточнили, что совместно сформированные подразделения ЗРК заступили на боевое дежурство в назначенных районах.

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В Министерстве обороны Беларуси заявили о наращивании сил противовоздушной обороны при участии российской стороны, после чего совместно сформированные подразделения выдвинулись в назначенные районы. Об этом 11 января сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

"По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ(с) Беларуси и России", — говорится в сообщении.

Зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.

Ранее об усилении белорусской противовоздушной обороны заявлял белорусский политик Александр Лукашенко. На совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря он сказал, что Россия передала на вооружение республики ракетный комплекс С-400.

Информация о перевооружении белорусской армии на российские системы С-400 "Триумф" и "Панцырь-С" появилась еще в январе прошлого года. Тогда генерал-майор Игорь Голуб заявил, что поставки этих систем позволят Беларуси стать членом "престижного клуба государств", надежно защищенных куполом "Триумфа".

Также данные о поставках Беларуси российских установок С-400 предоставили наблюдатели мониторинговой группы "Беларускі Гаюн". В 2022 они сообщили, что ночью 22 июня в Гомельский аэропорт прилетели два российских самолета Ил-76МД Воздушно-космический сил РФ, на борту которых находились не менее 16 ракет для ЗРК С-400, а также, вероятно, ЗРК "Панцирь".