Просить його обміняти: український художник звернувся до Зеленського з кримського СІЗО (фото)

У травні 2022 року художник Богдан Зіза облив жовто-синьою фарбою будівлю міської адміністрації Євпаторії в анексованому Криму. Російські силовики звинуватили його в "тероризмі".

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Кримський художник та активіст Богдан Зіза, якого російська окупаційна влада звинувачує у "тероризмі", звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється на сторінці в Instagram правозахисного проєкту, який підтримує художника.

Богдан Зіза запропонував президентові України внести його та інших українців, які перебувають на території Криму за політичними звинуваченнями, до списків на обмін.

Насамперед про подальшу долю Зізи було відомо, що його збираються етапувати в Ростов-на-Дону, де мають відбутися судові слухання.

[ + – ] Лист художника [ + – ] Лист художника [ + – ] Лист художника [ + – ] Лист художника [ + – ] Лист художника

Хто такий Богдан Зіза?

У ніч на 16 травня будівлю міської адміністрації Євпаторії в анексованому Криму невідомі облили синьо-жовтою фарбою, в чому згодом звинуватили 27-річного художника.

По російському ТБ показали сюжет, на якому Зіза "визнається в скоєному та кається".

Загалом його звинувачують за 4 статтею КК РФ, зокрема "тероризм" і "вандалізм із політичних мотивів".

[ + – ] Будівля адміністрації у Євпаторії

Нагадаємо, що російська опозиція боїться розпаду РФ і, як і Путін, хоче зберегти Крим російським. За словами політолога Миколи Давидюка, росіяни продовжать загрожувати Україні міфічними фейками. Більшість опозиціонерів намагаються зайти в Кремль та отримувати мільярди.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи буде Путін воювати за Крим. Півострів може бути звільнений ще раніше, ніж завершаться воєнні дії на Донбасі.