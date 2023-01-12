Просит его обменять: украинский художник обратился к Зеленскому из крымского СИЗО (фото)

В мая 2022 года художник Богдан Зиза облил желто-синей краской здание городской администрации Евпатории в аннексированном Крыму. Российские силовики обвинили его в "терроризме".

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Крымский художник и активист Богдан Зиза, которого российские оккупационные власти обвиняют в "терроризме", обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на странице в Instagram правозащитного проекта, который поддерживает художника.

Богдан Зиза предложил президенту Украины включить его и других украинцев, которые находятся на территории Крыма по политическим обвинениям, включить их в списки на обмен.

Прежде о дальнейшей судьбе Зизы было известно, что его собираются этапировать в Ростов-на-Дону, где должны состояться судебные слушания.

[ + – ] Письмо художника [ + – ] Письмо художника [ + – ] Письмо художника [ + – ] Письмо художника [ + – ] Письмо художника

Кто такой Богдан Зиза?

В ночь на 16 мая здание городской администрации Евпатории в аннексированном Крыму неизвестные облили сине-желтой краской, в чем впоследствии обвинили 27-летнего художника.

По российскому ТВ показали сюжет, на котором Зиза "признается в содеянном и раскаивается".

В общей сложности ему вменяют в вину 4 статьи УК РФ, в том числе "терроризм" и "вандализм по политическим мотивам".

[ + – ] Здание администрации в Евпатории

Напомним, что российская оппозиция боится распада РФ и, как и Путин, хочет сохранить Крым российским. По словам политолога Николая Давидюка, россияне продолжат грозить Украине мифическими фейками. Большинство оппозиционеров пытаются зайти в Кремль и получать миллиарды.

Ранее Фокус разбирался в том, будет ли Путин воевать за Крым. Полуостров может быть освобожден еще прежде, чем завершатся военные действия на Донбассе.