Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Просит его обменять: украинский художник обратился к Зеленскому из крымского СИЗО (фото)

Художник Богдан Зиза
Фото: Instagram | Художник Богдан Зиза

В мая 2022 года художник Богдан Зиза облил желто-синей краской здание городской администрации Евпатории в аннексированном Крыму. Российские силовики обвинили его в "терроризме".

Related video

Крымский художник и активист Богдан Зиза, которого российские оккупационные власти обвиняют в "терроризме", обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на странице в Instagram правозащитного проекта, который поддерживает художника.

Богдан Зиза предложил президенту Украины включить его и других украинцев, которые находятся на территории Крыма по политическим обвинениям, включить их в списки на обмен.

Прежде о дальнейшей судьбе Зизы было известно, что его собираются этапировать в Ростов-на-Дону, где должны состояться судебные слушания.

Письмо художника Fullscreen
Письмо художника
Письмо художника Fullscreen
Письмо художника
Письмо художника Fullscreen
Письмо художника
Письмо художника Fullscreen
Письмо художника
Письмо художника Fullscreen
Письмо художника
Письмо художника
Письмо художника
Письмо художника
Письмо художника
Письмо художника

Кто такой Богдан Зиза?

В ночь на 16 мая здание городской администрации Евпатории в аннексированном Крыму неизвестные облили сине-желтой краской, в чем впоследствии обвинили 27-летнего художника.

По российскому ТВ показали сюжет, на котором Зиза "признается в содеянном и раскаивается".

В общей сложности ему вменяют в вину 4 статьи УК РФ, в том числе "терроризм" и "вандализм по политическим мотивам".

Здание администрации в Евпатории Fullscreen
Здание администрации в Евпатории

Напомним, что российская оппозиция боится распада РФ и, как и Путин, хочет сохранить Крым российским. По словам политолога Николая Давидюка, россияне продолжат грозить Украине мифическими фейками. Большинство оппозиционеров пытаются зайти в Кремль и получать миллиарды.

Ранее Фокус разбирался в том, будет ли Путин воевать за Крым. Полуостров может быть освобожден еще прежде, чем завершатся военные действия на Донбассе.