Российская оппозиция боится распада России и хочет сохранить Крым не меньше, чем Путин, – эксперт

Большинство представителей оппозиции стремятся зайти в Кремль и получать миллиарды. Россияне продолжат грозить Украине мифическими фейками, сказал политолог Николай Давидюк в общении с Фокусом.

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Результатом войны России против Украины может быть распад РФ. И пока одни эксперты обсуждают последствия, другие утверждают, что развал допустить нельзя. Об этом сказал в комментарии Фокусу политолог Николай Давидюк.

"Часть мира действительно боится распада России. Но на самом деле коллапс России ничего страшного для мира не несет. Разве что для (президента Владимира) Путина и российской оппозиции, которая стремится на нашем горбу въехать в президентскую историю, зайти в Кремль, чтобы также контролировать и получать миллиарды каждый год. А еще — не возвращать Крым", – считает политолог.

Российская оппозиция не раз заявляла, что республики, входящие в состав Российской Федерации, не захотят отделяться, потому что зависят от нее.

"Именно об этом думают все эти Навальные, Чичваркины, Собчаки. Они нам говорят, что Россия должна выстоять, а Путин уйти. Они, как и Путин, нас пугают. Все не ожидали, что получится интересная драма. Путин напал на нас, сказал, что съест за три дня – ничего не получилось. Потом, когда мы пошли в атаку в Киевской области, а затем и на Харьковщине, Херсонщине, он начал пугать ядерным оружием. А сейчас его люди угрожают распадом. То есть от угроз ядерным оружием до того, что они развалятся, прошло очень короткое время. И это говорит об их слабости, бессилии что-то сделать. Единственное, на что они способны – угрожать мифическими фейками", — отметил эксперт.

Старший вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман в декабре прошлого года сказал о необходимости для Запада усилить работу с российскими оппозиционными СМИ, которые вынуждены были выехать за границу после 24 февраля.

СМИ-диссиденты, по его мнению, смогут удовлетворить запрос на альтернативное мнение в России.

Суд в Москве 9 декабря приговорил оппозиционного российского политика Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы за его стрим о массовых убийствах ВС РФ жителей Бучи. Оппозиционер не стал покидать Россию.

В начале декабря 2022 года в Швеции убили оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова. Его считали главным критиком Рамзана Кадырова.