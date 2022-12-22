"Не доверяют Украине и Западу": эксперт рассказал, как убедить россиян выступить против Путина

Западу стоит уделить больше внимания оппозиционным российским блогерам и СМИ, которые вещают для россиян из-за границы.

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После начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль усилил цензуру в РФ, а потому Западу нужно работать с российскими оппозиционными СМИ, которые выехали за границу. Такое мнение высказал старший вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман, пишет Politico.

По словам эксперта, политика тотальной цензуры и контроля информации Кремля привела к формированию российской оппозиционной информационной экосистемы в изгнании. Эксперт уверен, что эта сфера СМИ имеет большое значение, так как западные СМИ не могут достучаться до россиян.

Берман заявил, что диссидентские СМИ помогают удовлетворить запрос на альтернативное мнение в России, что может повлиять на поддержку войны с Украиной, которую начала Владимир Путин.

Эксперт уверен, что Западу следует начать работать с этими СМИ, повышая их квалификацию, выделяя для них деньги и помогая оппозиционерам покидать территорию РФ.

"Какими бы ни были детали, цель должна состоять в том, чтобы сделать эти каналы максимально эффективными и актуальными для их целевой аудитории. Она находится не на Западе, а в самой России", — написал Берман.

Как заявил российский оппозиционный журналист Роман Анин, подверженные воздействию российской пропаганды или аполитичные россияне не будут доверять украинским или западным СМИ.

Напомним, что оппозиционные СМИ "Эхо Москвы" и "Дождь" в России начали блокировать практически сразу после полномасштабного вторжения в Украину. По мнению Генпрокуратуры РФ, издания публикуют "ложную информацию" о действиях российских военных на фронте.

Кроме того, ведущий "Дождя" заявил, что репортажи канала помогают ВС РФ. Так, ведущий Алексей Коростелев заявил, что канал смог помочь мобилизованным россиянам с оснащением.

Также Фокус писал, что телеканалу "Дождь" аннулировали лицензию на вещание в Латвии. В латышском Национальном совете по электронным СМИ посчитали, что руководство российского медиа не осознает значимости своих нарушений.