"Не довіряють Україні та Заходу": експерт розповів, як переконати росіян виступити проти Путіна

Заходу варто приділити більше уваги опозиційним російським блогерам та ЗМІ, які ведуть мовлення для росіян з-за кордону.

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Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль посилив цензуру у РФ, а тому Заходу потрібно працювати з російськими опозиційними ЗМІ, які виїхали за кордон. Таку думку висловив старший віцепрезидент Американської ради із зовнішньої політики Ілан Берман, пише Politico.

За словами експерта, політика тотальної цензури та контролю інформації Кремля призвела до формування російської опозиційної інформаційної екосистеми у вигнанні. Експерт упевнений, що ця сфера ЗМІ має велике значення, оскільки західні ЗМІ не можуть достукатися росіян.

Берман заявив, що дисидентські ЗМІ допомагають задовольнити запит на альтернативну думку в Росії, що може вплинути на підтримку війни з Україною, яку розпочала Володимир Путін.

Експерт упевнений, що Заходу слід почати працювати з цими ЗМІ, підвищуючи їхню кваліфікацію, виділяючи для них гроші та допомагаючи опозиціонерам залишати територію РФ.

"Якими б не були деталі, ціль має полягати в тому, щоб зробити ці канали максимально ефективними та актуальними для їх цільової аудиторії. Вона знаходиться не на Заході, а в самій Росії", — написав Берман.

Як заявив російський опозиційний журналіст Роман Анін, схильні до впливу російської пропаганди або аполітичні росіяни не довірятимуть українським чи західним ЗМІ.

Нагадаємо, що опозиційні ЗМІ "Луна Москви" та "Дощ" у Росії почали блокувати практично відразу після повномасштабного вторгнення в Україну. На думку Генпрокуратури РФ, видання публікують "хибну інформацію" про дії російських військових на фронті.

Крім того, ведучий "Дощу" заявив, що репортажі каналу допомагають ЗС РФ. Так, ведучий Олексій Коростелев заявив, що канал зміг допомогти мобілізованим росіянам із оснащенням.

Також Фокус писав, що телеканалу "Дощ" анулювали ліцензію на мовлення у Латвії. У латиській Національній раді з електронних ЗМІ вирішили, що керівництво російського медіа не усвідомлює значущості своїх порушень.