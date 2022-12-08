Заклик про допомогу ЗС РФ: Естонія слідом за Латвією та Литвою припинила мовлення "Дождя" (відео)

1 грудня провідний російський телеканал заявив про необхідність допомагати російським військовим на фронті. До цього "Дождь" зображував карту Росії з окупованим Кримом.

Related video

Естонія слідом за Латвією та Литвою з 8 грудня припиняє мовлення російського телеканалу "Дождь", який позиціонував себе як опозиційний до російської влади. Телеканалу анулювали ліцензію після слів ведучого щодо необхідності допомагати мобілізованим росіянам на фронті в Україні. Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Анульована владою Латвії ліцензія надавала телеканалу право поширювати свої ефіри у країнах Європейського Союзу, США й інших країнах. Естонія стала третьою країною, яка припинила його мовлення.

В Естонії "Дождь" транслювали оператори Telia, Elisa та Home 3. Представник Elisa розповів, що компанія отримала повідомлення від департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду про зупинення мовлення телеканалу.

"Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дождь" є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази", — сказав менеджер зі зв'язків зі ЗМІ компанії Тааві Тедер.

За що анулювали ліцензію "Дождю"?

Нагадаємо, 1 грудня в ефірі телеканалу ведучий Олексій Коростельов заявив, що репортажі журналістів допомагають з оснащенням російської армії.

"Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, зокрема, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті", — уточнив ведучий.

Після цього 6 грудня телеканалу анулювали ліцензію на мовлення в Латвії. У латиській Національній раді з електронних ЗМІ визнали, що керівництво російського медіа не усвідомлює значущості своїх порушень.

До цього "Дождь" був оштрафований латвійською Національною радою з електронних засобів масової інформації (NEPLP) на 10 тис. євро через показану в ефірі карту, де окупований Крим зображено як частину Росії.

Реакція керівництва телеканалу

На другий день після того, що сталося, і на тлі критики глядачів "Дождя" ведуча Катерина Котрікадзе вибачилася і заявила, що її колега був звільнений.

Крім того, головний редактор Тихон Дзядко через кілька годин після ефіру повідомив, що телеканал не займається і не займатиметься допомогою російської армії на фронті чи за його межами.

Проте 6 грудня гендиректорка "Дождя" Наталія Сіндєєва вибачилася перед Олексієм Коростельовим і попросила його та інших журналістів, котрі звільнилися, повернуться на телеканал. За її словами, це була помилка.

"Це була помилка, ніякого злого наміру. Була дуже погана помилка. Українці нас можуть за це не пробачити, але це була помилка", — сказала вона тоді.