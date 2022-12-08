Призыв о помощи ВС РФ: Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание "Дождя" (видео)

1 декабря ведущий российского телеканала заявил о необходимости помогать российским военным на фронте. До этого "Дождь" изображал карту России с оккупированным Крымом.

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Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекращает вещание российского телеканала "Дождь", который позиционировал себя как оппозиционный к российской власти. Телеканалу аннулировали лицензию после слов ведущего о необходимости помогать мобилизированным россиянам на фронте в Украине. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

Аннулированная властями Латвии лицензия давала телеканалу право распространять свои эфиры в странах Европейского Союза, США и других странах. Эстония стала третьей страной, которая прекратила его вещание.

В Эстонии "Дождь" транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. Представитель Elisa рассказал, что компания получила сообщение от департамента защиты прав потребителей и технического надзора о приостановке вещания телеканала.

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", — сказал менеджер по связям со СМИ компании Таави Тедер.

За что аннулировали лицензию "Дождю"?

Напомним, 1 декабря в эфире телеканала ведущий Алексей Коростелев заявил, что репортажи журналистов помогают с оснащением российской армии.

"Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", — уточнил ведущий.

После чего 6 декабря телеканалу аннулировали лицензию на вещание в Латвии. В латышском Национальном совете по электронным СМИ посчитали, что руководство российского медиа не осознает значимости своих нарушений.

До этого "Дождь" был оштрафован латвийским Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP) на 10 тыс. евро из-за показанной в эфире карты, где оккупированный Крым изображен как часть России.

Реакция руководства телеканала

На второй день после произошедшего и на фоне критики зрителей "Дождя" ведущая Екатерина Котрикадзе попросила прощение и заявила, что ее коллега был уволен.

Кроме того, главный редактор Тихон Дзядко через несколько часов после эфира сообщил, что телеканал не занимается и не будет заниматься помощью российской армии на фронте или за его пределами.

Однако 6 декабря гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева извинилась перед Алексеем Коростелевым и попросила его и других уволившихся журналистов вернутся на телеканал. По ее словам, это была ошибка.

"Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка. Украинцы нас могут за это не простить, но это была ошибка", — сказала она тогда.