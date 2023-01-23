Світ підійшов до Третьої світової, і ООН не допоможе, — Кремль (відео)

За словами заступника голови Військово-промислової комісії РФ Дмитра Медведєва, ООН перебуває у кризі. А війну в Україні розв'язано нібито через те, що США готували агресію проти РФ.

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Світ підійшов до загрози Третьої світової війни тому, що США готували агресію проти РФ. Про це заявив перший заступник голови Військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв, повідомляє ТАСС.

За словами політика, партія "Єдина Росія" має роз'яснити світовій громадськості, що розв'язана в Україні війна нібито була "вимушеним і крайнім заходом — відповіддю на підготовку агресії з боку США та їхніх сателітів".

Він також заявив, що міжнародні дипломатичні організації, такі як ООН, перебувають у кризі, а противники діяльності РФ проводять антиросійські ініціативи та шукають для цього прихильників. За його словами, опоненти Кремля на світовій арені вдаються до економічного "тиску, шантажу та підкупу політичних еліт".

Напередодні, 22 січня, Медведєв прокоментував підсумки "Рамштайн-8". У Telegram-каналі, який ведеться від його імені, з'явилася посада про постачання Україні важких озброєнь, які нібито означають, що противники "невизначено довго намагатимуться вимотати нас".

Медведєв відзначив достатню кількість зброї в України, яка надалі поповнюватиметься новою.

Заступник голови військової комісії РФ, зважаючи на все, розраховує на те, що до певного часу сформується новий військовий альянс країн, які опонують США та їх союзникам (у термінології Дмитра Анатолійовича, "американці та зграя їх кастрованих псів"). Надалі Сполучені Штати "остаточно кинуть стару Європу та залишки нещасних українців", а у світі знову настане "рівноважний стан".

Раніше Фокус повідомляв, що перед "Рамштайном" у Кремлі пригрозили миру ядерною війною. Дмитро Медведєв заявив, що ядерні держави начебто не програвали великих військових конфліктів. Зважаючи на все, російський політик не вважає великими війни у В'єтнамі та в Афганістані, які вели і програли США та СРСР — країни з найбільшим ядерним потенціалом.