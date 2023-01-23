Мир подошел к Третьей мировой, и ООН не поможет, — Кремль (видео)

По словам заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Медведева, ООН находятся в кризисе. А война в Украине была развязана якобы из-за того, что США готовили агрессию против РФ.

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Мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны потому, что США готовили агрессию против РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По словам политика, партия "Единая Россия" должна разъяснить мировой общественности, что развязанная в Украине война якобы была "вынужденной и крайней мерой — ответом на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов".

Он также заявил, что международные дипломатические организации, такие как ООН, находятся в кризисе, а противники деятельности РФ проводят антироссийские инициативы и ищут для этого сторонников. По его словам, оппоненты Кремля на мировой арене прибегают к экономическому "давлению, шантажу и подкупу политических элит".

Накануне, 22 января, Медведев прокомментировали итоги "Рамштайн-8". В Telegram-канале, который ведется от его имени, появился пост о поставках Украине тяжелых вооружений, которые якобы означают, что противники будут "неопределенно долго пытаться измотать нас".

Медведев отметил достаточное количество оружия у Украины, которое в дальнейшем будет пополняться новым.

Заместитель председателя военной комиссии РФ, судя по всему, рассчитывает на то, что к определенному времени сформируется новый военный альянс стран, оппонирующих США и их союзникам (в терминологии Дмитрия Анатольевича, "американцы и свора их кастрированных псов"). В дальнейшем Соединенные Штаты "окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев", а в мире вновь наступит "равновесное состояние".

Ранее Фокус сообщал, что перед "Рамштайном" в Кремле пригрозили миру ядерной войной. Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы будто бы не проигрывали крупных военных конфликтов. Судя по всему, российский политик не считает крупными войны во Вьетнаме и в Афганистане, которые вели и проиграли США и СССР — страны с крупнейшим ядерным потенциалом.