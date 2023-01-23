Залишилися ATACMS: тема поставок літаків зрушила з мертвої точки, – МЗС (відео)

За словами Дмитра Кулеби, питання щодо танків практично вирішене. Також дипломат додав, що Німеччина є специфічною країною, в якій постачання будь-якої зброї доводиться "вигризати".

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Постачання бойових літаків і ракет далекого радіусу дії стануть головними питаннями під час наступного раунду у форматі "Рамштайн", оскільки тема авіації зрушила з мертвої точки, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Будуть нові рішення про постачання зброї різного типу", — сказав Кулеба у відповідь на запитання про очікування від наступного "Рамштайну". Він також додав, що за умов великої війни потрібні значні обсяги озброєнь.

Міністр зазначив, що для України ще залишаються "три великі питання". Один із таких — постачання основних танків Бундесверу Leopard 2 — за словами Кулеби, практично вже вирішено.

[ + – ] Кулеба — про постачання зброї Україні

Бойові літаки та ракети далекого радіусу дії, які дозволяють завдавати ударів у глибину позицій російських військ на території України, залишаються "опціями, які ще не відкриті", сказав Кулеба.

Він також додав, що вже є обговорення питання щодо постачання літаків.

Нагадаємо, що Зеленський закликав учасників "Рамштайну" змусити РФ програти. Союзники України мають передати артилерію та літаки, які дозволять здобути перемогу над ворогом. На зустрічі "Рамштайн-9" українські сили могли б отримати далекобійні ракети разом із винищувачами F-16, пояснив президент.

Раніше Фокус повідомляв, що бойові дрони планують встановлювати на мобільних морських базах. На морських платформах можуть розміщуватися не лише БПЛА, а й винищувачі.