Остались ATACMS: тема поставок самолетов сдвинулась с мертвой точки, – МИД (видео)

По словам Дмитрия Кулебы, вопрос касательно танков практически решен. Также дипломат добавил, что Германия является специфической страной, в которой поставки любого оружия приходится "выгрызать".

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Поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия станут главными вопросами во время следующего раунда в формате "Рамштайн", поскольку тема авиации сдвинулась с мертвой точки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Будут новые решения о поставках оружия разного типа", — сказал Кулеба в ответ на вопросы об ожиданиях от следующего "Рамштайне". Он также добавил, что в условиях большой войны нужны значительные объемы вооружений.

Министр отметил, что для Украины еще остаются "три больших вопроса". Один из таковых — поставки основных танков Бундесвера Leopard 2 — по словам Кулебы, практически уже решен.

[ + – ] Кулеба — о поставках водружений Украине

Боевые самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, которые позволяют наносить удары в глубину позиций российских войск на территории Украины, остаются "опциями, которые еще не открыты", сказал Кулеба.

Он также добавил, что уже есть обсуждения вопроса о поставках самолетов.

Напомним, что Зеленский призвал участников "Рамштайна" заставить РФ проиграть. Союзники Украины должны передать артиллерию и самолеты, которые позволят добиться победы над врагом. На встрече "Рамштайн-9" украинские силы могли бы получить дальнобойные ракеты, вместе с истребителями F-16, пояснил президент.

Ранее Фокус сообщал, что боевые дроны планируют устанавливать на мобильных морских базах. На морских платформах могут размещаться не только БПЛА, но и истребители.