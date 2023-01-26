В окуповану Кирилівку прибули військові з Білорусі, — мер Мелітополя (відео)

За словами Івана Федорова, мешканці селища бачили військовослужбовців із шевронами імовірно Вітебської частини чи бригади. Вони можуть представлятись співробітниками ПВК, але, по суті, це регулярні білоруські війська.

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У четвер, 26 січня, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що білоруських військових бачили в тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Вчора в Кирилівку заїхали білоруські військові", — повідомив Федоров.

За його словами, вони можуть назватися співробітниками приватної військової компанії, адже поки що невідомо, яке пояснення присутності білорусів в Україні вигадають окупанти.

Можливо, стверджуватиметься, що це не регулярні білоруські війська, хоча, по суті, це так.

"За фактом вони мають шеврони якоїсь Вітебської частини або бригади", — пояснив мер, пославшись на слова місцевих жителів.

Під приводом "попереджень про обстріл" російські військові перевіряють документи та тероризують мирних жителів окупованих територій.

"Йдуть за донецьким сценарієм: кажуть, ніби наші збройні сили цілитимуться ракетами по цивільному населенню і під цим приводом перевіряють документи у всіх наших мешканців, телефони, і здійснюють чергову хвилю терору", — зазначив Федоров.

Чисельність російських військ росте щодня.

Нагадаємо, що, за словами польського аналітика, все говорить про те, що Білорусь приєднається до війни в Україні. Незалежний аналітик Конрад Музика посилається на те, що з часів кінця холодної війни такої активності білоруських військ, як зараз, ще не спостерігалося. З квітня сили Білорусі відпрацьовували практично всі військові компоненти вступу у війну.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ нарощує військове угруповання в Білорусі: техніку везуть безпосередньо з російських заводів. Так, БТР-82А прибули із заводу "Арзамас".