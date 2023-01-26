В оккупированную Кирилловку прибыли военные из Беларуси, — мэр Мелитополя (видео)

По словам Ивана Федорова, жители поселка видели военнослужащих с шевронами предположительно Витебской части или бригады. Они могут представляться сотрудниками ЧВК, но, по сути, это регулярные белорусские войска.

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В четверг, 26 января, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что белорусских военных видели во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Вчера в Кирилловку заехали белорусские военные", — сообщил Федоров.

По его словам, они могут назваться сотрудниками частной военной компании, ведь пока неизвестно, какое объяснение присутствию белорусов в Украине придумают оккупанты.

Возможно, будет утверждаться, что это не регулярные белорусские войска, хотя, по сути, это так.

"По факту у них есть шевроны какой-то Витебской части или бригады", — пояснил мэр, сославшись на слова местных жителей.

Под предлогом "предупреждений об обстрелах" российские военные проверяют документы и терроризируют мирных жителей оккупированных территорий.

"Идут по донецкому сценарию: говорят будто наши вооруженные силы будут целиться ракетами по гражданскому населению и под этим предлогом проверяют документы у всех наших жителей, телефоны, и совершают очередную волну террора", — отметил Федоров.

Численность российских войск возрастает ежедневно.

Напомним, что, по словам польского аналитика, все говорит о том, что Беларусь присоединится к войне в Украине. Независимый аналитик Конрад Музыка ссылается на то, что со времен конца "холодной войны" такая активности белорусских войск, как сейчас, еще не наблюдалась. С апреля силы Беларуси отрабатывали практически все военные компоненты для вступления в войну.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ наращивают военную группировку в Беларуси: технику везут непосредственно с российских заводов. Так, БТР-82А прибыли с завода "Арзамас".