"Чого нам з Україною воювати": у Держдумі запропонували замінити термін "спецоперація"

За словами депутата Михайла Шеремета, війна вже не вписується в межі звичайного воєнного конфлікту. Зміна статусу дозволить поставити економіку РФ на воєнні рейки.

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Після того, як західні країни анонсували постачання Україні бойових танків Leopard та Abrams, депутат Держдуми Михайло Шеремет заявив, що потрібно змінити статус так званої "спецоперації". Про це повідомляє The Moscow Times.

"Вважаю, що сьогодні варто обговорити питання зміни статусу спецоперації в Україні з урахуванням нових викликів", — заявив Шеремет, додавши, що війна вже не вписується в межі звичайного воєнного конфлікту.

Зміна статусу, за його словами, потрібна для того, щоб поставити економіку РФ на воєнні рейки і залучити всі наявні ресурси.

Водночас депутат Юрій Швиткін припустив, що доцільніше використовувати термін "воєнний стан" чи "війна". А парламентарій від "Справедливой России — За правду" та представник робочої групи при Міноборони РФ з питань мобілізації Дмитро Гусєв вважає, що статус потрібно змінити на "контртерористичну операцію".

Водночас він проти офіційного оголошення війни. За його словами, це зовсім інша історія.

"Чого нам з Україною воювати. Це наші люди, такі ж росіяни, як і ми", — пояснив Гусєв.

Нагадаємо, що Володимир Соловйов закликав Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.

Раніше Фокус повідомляв, що в Кирилівку прибули військові з Білорусі. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, мешканці селища помітили військовослужбовців із шевронами імовірно Вітебської частини чи бригади.