"Чего нам с Украиной воевать": в Госдуме предложили заменить термин "спецоперация"

По словам депутата Михаила Шеремета, война уже не вписывается в рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса позволит поставить экономику РФ на военные рельсы.

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После того, как западные страны анонсировали поставки Украине боевых танков Leopard и Abrams, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что нужно изменить статус так называемой "спецоперации". Об этом сообщает The Moscow Times.

"Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации в Украине с учетом новых вызовов", — заявил Шеремет, добавив, что война уже не вписывается в рамки обычного военного конфликта.

Изменение статуса, по его словам, нужно для того, чтобы поставить экономику РФ на военные рельсы и привлечь все имеющиеся ресурсы.

В то же время депутат Юрий Швыткин допустил, что целесообразнее использовать термин "военное положение" или "война". А парламентарий от "Справедливой России — За правду" и представитель рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев считает, что статус нужно изменить на "контртеррористическую операцию".

Вместе с тем он против официального объявления войны. По его словам, это совсем другая история.

"Чего нам с Украиной воевать. Это наши люди, такие же русские, как и мы", — пояснил Гусев.

Напомним, что Владимир Соловьев призвал Владимира Путина к применению ядерного оружия.

Ранее Фокус сообщал, что в Кирилловку прибыли военные из Беларуси. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, жители поселка заметили военнослужащих с шевронами предположительно Витебской части или бригады.