"Процес пішов": Данілов розкрив стратегію Кремля щодо статусу війни в Україні (відео)

За словами секретаря РНБО, влада РФ бояться викликати народні бунти, тому не називають речі своїми іменами і не оголошують мобілізацію публічно.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що колишній внутрішньоросійський термін для війни в Україні не змінюється через те, що кремлівське керівництво не хоче викликати народного гніву. Данілов послався на соціологічні дані досліджень, які проводилися РФ, які говорять про невдоволення діями влади серед населення. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"У них тактика стара — це провокації. Те, що вони на сьогодні не замінюють так зване "сво" на війну, тобто не називають речі своїми іменами, це говорить про те, що вони опинилися у вкрай складному становищі", — пояснив Данілов.

[ + – ] Олексій Данілов — про побоювання кремлівського керівництва

"Вони зараз починаються, і ці процеси зупинятися вже не будуть", — пояснив він.

"Вони просто бояться називати війну війною. Вони лякаються на сьогоднішній день публічно оголошувати мобілізацію", — сказав Данілов.

Колишня натхнення і підйом, які на тлі війни спостерігалися серед населення РФ, вже сходять нанівець.

Данілов виділив окремо Москву та Петербург, пояснивши, що у цих містах ставлення до Путіна значно відрізняється від інших регіонів, де підтримка глави Кремля вища.

За його словами, зараз Україні потрібно витримати хвилю майбутнього наступу, оскільки на Донецькому та Луганському напрямку знаходиться 374 батальйони.

"Вони все, що могли, туди перекинули скільки часу вони намагаються досягти якогось успіху, але у них нічого не виходить", — зазначив Данілов.

Втрати російських військ на Донбасі

"На жаль, на одного вбитого нашого військовослужбовця припадає 7,4 цих покидьків, які там вантажаться в ці мішки і вирушають на територію Росії", — додав представник РНБО.

Нагадаємо, що під час обговорення статусу війни в Україні один із депутатів Держдуми заявив: "Чого нам з Україною воювати?". Представник робочої групи з мобілізації Дмитро Гусєв дотримується думки, що статус потрібно змінити на "контртерористичну операцію".

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська готуються до вирішальної атаки у Луганській області. Окупанти, за даними ISW, ведуть наступальні дії на низці дільниць фронту, тим самим відволікаючи увагу ЗСУ, щоб провести масштабну операцію на сході, повідомляється у зведенні за 25 січня.