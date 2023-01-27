"Процесс пошел": Данилов раскрыл стратегию Кремля по статусу войны в Украине (видео)

По словам секретаря СНБО, власти РФ боятся вызвать народные бунты, поэтому не называют вещи своими именами и не объявляют мобилизацию публично.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что прежний внутрироссийский термин для войны в Украине не меняется из-за того, что кремлевское руководство не хочет вызвать народный гнев. Данилов сослался на социологические данные исследований, проводившихся по РФ, которые говорят о недовольстве действиями властей среди населения. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"У них тактика старая — это провокации. То, что они на сегодня не заменяют так называемое "сво" на войну, то есть не называют вещи своими именами, это говорит о том, что они оказались в крайне сложном положении", — пояснил Данилов.

[ + – ] Алексей Данилов — об опасениях кремлевского руководства

"Они сейчас начинаются, и эти процессы останавливаться уже не будут", — пояснил он.

"Они просто боятся называть войну войной. Они пугаются на сегодняшний день публично объявлять мобилизацию", — сказал Данилов.

Прежнее воодушевление и подъем, которые на фоне войны наблюдались среди населения РФ, уже сходят на нет.

Данилов выделил отдельно Москву и Петербург, объяснив, что в этих городах отношение к Путину значительно отличается от других регионов, где поддержка главы Кремля выше.

По его словам, сейчас Украине нужно выдержать волну предстоящего наступления, поскольку на Донецком и Луганском направлении находится 374 батальона.

"Они все, что могли, туда перебросили, сколько времени они пытаются достичь какого-то успеха, но у них ничего не выходит", — отметил Данилов.

Потери российских войск на Донбассе

"К сожалению, на одного убитого нашего военнослужащего приходится 7,4 этих подонков, которые там грузятся в эти мешки и отправляются на территорию России", — добавил представитель СНБО.

Напомним, что во время обсуждения статуса войны в Украине один из депутатов Госдумы заявил: "Чего нам с Украиной воевать?". Представитель рабочей группы по мобилизации Дмитрий Гусев придерживается мнения о том, что статус нужно изменить на "контртеррористическую операцию".

Ранее Фокус сообщал, что российские войска готовятся к решающей атаке в Луганской области. Оккупанты, по данным ISW, ведут наступательные действия на ряде участков фронта, тем самым отвлекая внимание ВСУ, чтобы провести масштабную операцию на востоке, сообщается в сводке за 25 января.