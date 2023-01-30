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"Вижити вдалося дивом": ДСНС публікує наслідки удару по будинку в Харкові (фото, відео)

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС | Наслідки обстрілу Харкова

За даними рятувальників, одна людина загинула, ще троє постраждали. У будинку пошкоджено дах і верхній поверх. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків за допомогою С-300.

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Держслужба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки обстрілу чотириповерхового будинку в центральному районі Харкові 29 січня приблизно о 23:00, внаслідок чого загинула жінка похилого віку і ще троє людей отримали поранення. У будинку пошкоджено дах і верхній поверх. Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

За попередніми даними, окупанти провели обстріл Харкова за допомогою ракети С-300.

Після обстрілу Харкова сьогодні вночі біля пошкодженого будинку працювали шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини, машина "швидкої", а також спецтехніка рятувальників.

Харків новини обстріл сьогодні Fullscreen
Наслідки обстрілу Харкова

Вогнем було охоплено площу 450 кв. м, але за кілька годин займання усунули.

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Наслідки обстрілу Харкова

Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про загиблу жінку та трьох постраждалих.

Новини про обстріл у Харкові кілька годин тому повідомив і заступник начальника обласного управління ДСНС Анатолій Торяник. В інтерв'ю журналістам "Супільні Харків" він сказав, що відомостей про інших постраждалих не надходило.

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Наслідки обстрілу Харкова

Свідчення очевидців

Наслідки обстрілу Харкова Fullscreen
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова Fullscreen
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова Fullscreen
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

"Я спала, і раптом якась сила мене підхопила, я з ліжка вилетіла на кухню. Як я не вбилася — не знаю", — пояснила мешканка будинку. У її квартирі вибито вікна.

Наслідки обстрілу Харкова сьогодні: відео

Нагадаємо, що, за даними мера, 29 січня обстріляли Київський район Харкова. У місцевих пабліках викладено знімки та відео з місця влучання, на яких видно сильне загоряння.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська у Херсоні обстріляли лікарню. За інформацією міської ради, загинула жінка, ще двох людей поранено — такі наслідки обстрілу Херсона 29 січня.