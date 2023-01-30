"Вижити вдалося дивом": ДСНС публікує наслідки удару по будинку в Харкові (фото, відео)

За даними рятувальників, одна людина загинула, ще троє постраждали. У будинку пошкоджено дах і верхній поверх. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків за допомогою С-300.

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Держслужба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки обстрілу чотириповерхового будинку в центральному районі Харкові 29 січня приблизно о 23:00, внаслідок чого загинула жінка похилого віку і ще троє людей отримали поранення. У будинку пошкоджено дах і верхній поверх. Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

За попередніми даними, окупанти провели обстріл Харкова за допомогою ракети С-300.

Після обстрілу Харкова сьогодні вночі біля пошкодженого будинку працювали шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини, машина "швидкої", а також спецтехніка рятувальників.

[ + – ] Наслідки обстрілу Харкова

Вогнем було охоплено площу 450 кв. м, але за кілька годин займання усунули.

[ + – ] Наслідки обстрілу Харкова

Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про загиблу жінку та трьох постраждалих.

Новини про обстріл у Харкові кілька годин тому повідомив і заступник начальника обласного управління ДСНС Анатолій Торяник. В інтерв'ю журналістам "Супільні Харків" він сказав, що відомостей про інших постраждалих не надходило.

[ + – ] Наслідки обстрілу Харкова

Свідчення очевидців

[ + – ] Наслідки обстрілу Харкова [ + – ] Наслідки обстрілу Харкова [ + – ] Наслідки обстрілу Харкова

"Я спала, і раптом якась сила мене підхопила, я з ліжка вилетіла на кухню. Як я не вбилася — не знаю", — пояснила мешканка будинку. У її квартирі вибито вікна.

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Нагадаємо, що, за даними мера, 29 січня обстріляли Київський район Харкова. У місцевих пабліках викладено знімки та відео з місця влучання, на яких видно сильне загоряння.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська у Херсоні обстріляли лікарню. За інформацією міської ради, загинула жінка, ще двох людей поранено — такі наслідки обстрілу Херсона 29 січня.