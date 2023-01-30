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ГСЧС публикует последствия удара по жилому дому в Харькове (фото, видео)

Последствия обстрела Харькова
Фото: ГСЧС | Последствия обстрела Харькова

По данным спасателей, один человек погиб, еще три пострадали. У дома повреждена крыша и верхний этаж. Пострадавшие говорят, что выжить удалось чудом.

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Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям показала последствия обстрела четырехэтажного дома в центральном районе Харькове 29 января около 23:00, в результате чего погибла пожилая женщина и еще три человека получили ранения. У дома повреждена крыша и верхний этаж. Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

По предварительным данным, оккупанты провели обстрел Харькова с помощью ракеты С-300.

После обстрела Харькова сегодня ночью у поврежденного дома работали шесть пожарных автоцистерн, две автолестницы, машина "скорой", а также спецтехника спасателей.

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Последствия обстрела Харькова

Огнем была охвачена площадь в 450 кв. м, но спустя несколько часов возгорание устранили.

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Последствия обстрела Харькова

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию о погибшей женщине и трех пострадавших.

Новости об обстреле в Харькове несколько часов назад сообщил и заместитель начальника областного управления ГСЧС Анатолий Торяник. В интервью журналистам "Суспильне Харьков" он сказал, что сведения о других пострадавших не поступали.

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Последствия обстрела Харькова

Свидетельства очевидцев

Последствия обстрела Харькова Fullscreen
Последствия обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова Fullscreen
Последствия обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова Fullscreen
Последствия обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова

"Я спала, и вдруг какая-то сила меня подхватила, я с кровати вылетела на кухню. Как я не убилась — не знаю", — пояснила жительница дома. В ее квартире выбиты окна.

Последствия обстрела Харькова сегодня: видео

Напомним, что, по данным мэра, 29 января обстрелу подвергся Киевский район Харькова. В местных пабликах выложены снимки и видео с места попадания, на которых видно сильное возгорание.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска в Херсоне обстреляли больницу. По информации городского совета, погибла женщина, еще два человека ранены — таковы последствия обстрела Херсона 29 января.