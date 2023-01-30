ГСЧС публикует последствия удара по жилому дому в Харькове (фото, видео)

По данным спасателей, один человек погиб, еще три пострадали. У дома повреждена крыша и верхний этаж. Пострадавшие говорят, что выжить удалось чудом.

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Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям показала последствия обстрела четырехэтажного дома в центральном районе Харькове 29 января около 23:00, в результате чего погибла пожилая женщина и еще три человека получили ранения. У дома повреждена крыша и верхний этаж. Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

По предварительным данным, оккупанты провели обстрел Харькова с помощью ракеты С-300.

После обстрела Харькова сегодня ночью у поврежденного дома работали шесть пожарных автоцистерн, две автолестницы, машина "скорой", а также спецтехника спасателей.

[ + – ] Последствия обстрела Харькова

Огнем была охвачена площадь в 450 кв. м, но спустя несколько часов возгорание устранили.

[ + – ] Последствия обстрела Харькова

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию о погибшей женщине и трех пострадавших.

Новости об обстреле в Харькове несколько часов назад сообщил и заместитель начальника областного управления ГСЧС Анатолий Торяник. В интервью журналистам "Суспильне Харьков" он сказал, что сведения о других пострадавших не поступали.

[ + – ] Последствия обстрела Харькова

Свидетельства очевидцев

[ + – ] Последствия обстрела Харькова [ + – ] Последствия обстрела Харькова [ + – ] Последствия обстрела Харькова

"Я спала, и вдруг какая-то сила меня подхватила, я с кровати вылетела на кухню. Как я не убилась — не знаю", — пояснила жительница дома. В ее квартире выбиты окна.

[ + – ] Последствия обстрела Харькова сегодня: видео

Напомним, что, по данным мэра, 29 января обстрелу подвергся Киевский район Харькова. В местных пабликах выложены снимки и видео с места попадания, на которых видно сильное возгорание.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска в Херсоне обстреляли больницу. По информации городского совета, погибла женщина, еще два человека ранены — таковы последствия обстрела Херсона 29 января.