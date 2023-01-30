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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Дослідники з ISW розповіли про помилки Заходу щодо постачання зброї Україні

РСЗВ HIMARS, літак C-17 Globemaster III,
Фото: Міноборони США | РСЗВ HIMARS вантажать на літак C-17 Globemaster III

За даними аналітичного центру, союзні країни мали розпочати переводити українську армію на західні озброєння — танки, артилерію та авіацію — ще до літа минулого року. Неспішні поставки обмежили ЗСУ у тому, що стосується продовження контрнаступальних операцій та нових контрнаступів.

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Якщо ціль колективного Заходу полягала в тому, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше, і окуповані українські території були звільнені, тоді радикальні зміни щодо військової допомоги Києву були потрібні ще в червні 2022 року. Про це повідомляє американський "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні за 29 січня.

Та обставина, що західна антипутінська коаліція не поспішала постачати Україну високотехнологічними озброєннями, зокрема танками, далекобійною артилерією та системами протиповітряної оборони, обмежила ЗСУ у тому, що стосується продовження контрнаступальних операцій та нових контрнаступів.

Західна коаліція не має можливостей виробляти зброю радянського зразка або боєприпаси у великій кількості. Збройні запаси часів "холодної війни", що закінчуються, вказували на те, що Україна стане повністю залежною від західної зброї. Захід мав почати переводити українську армію на західні озброєння — танки, артилерію та авіацію — ще до літа минулого року, ще перед тим, як прогнозований російський наступ досягне кульмінації.

Якщо все робиться з науки, то тоді продумані контрнаступальні кампанії повинні якнайшвидше зупиняти наступ противника. Сторона конфлікту повинна переходити в контрнаступ відразу після того, як наступ ворога досягає кульмінаційної фази. Така методика дозволяє скористатися дезорганізованістю і тим, що ворог не розраховує на подальше проведення масштабних операцій. Подальший контрнаступ має йти з мінімальними паузами, щоб противник не міг перегрупуватися та повернути ініціативу.

Ящики зі зброєю для України Fullscreen
Ящики зі зброєю для України

Військові дослідники зазначають, що багато факторів позначилося на тому, що українській армії не вдалося діяти строго згідно з таким ідеальним стандартом, згадуються і внутрішні складнощі. Постачання зброї завжди відігравали головну роль у плануванні та веденні успішних військових кампаній. Український ВПК не настільки розвинений, тому ЗСУ практично повністю залежать від постачання західних озброєнь, а українське командування складало свої плани, виходячи з того, як ці озброєння поставлялися.

Після російського наступу влітку 2022 року, яке завершилося захопленням Лисичанська 3 липня, Україна скористалася вікном можливостей. У липні Сили оборони України почали застосовувати системи РСЗВ HIMARS, до речі, мабуть, найпотужніша зброя України, яка допомогла створити умови для контрнаступу у Харківській та Херсонській областях.

Перший масштабний контрнаступ під Харковом розпочався 6 вересня і увінчався приголомшливим успіхом: протягом шести днів деокуповано понад 12 000 кв. км території. До того ж, під час харківської контрнаступальної кампанії запаси техніки ЗСУ неабияк поповнилися трофейними розробками російського ВПК.

Нагадаємо, що аналітики з ISW також перерахували ключові етапи повномасштабної війни в Україні. Після деокупації Херсона війна поступово перейшла у позиційні зіткнення, через що росіяни знову перехопили ініціативу, йдеться у зведенні за 29 січня.

Раніше Фокус повідомляв, що перед масштабним вторгненням російських військ в Україну Путін під час телефонної розмови погрожував Борису Джонсону ракетним ударом у відповідь на всі умовляння британського прем'єр-міністра.