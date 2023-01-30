Дослідники з ISW розповіли про помилки Заходу щодо постачання зброї Україні

За даними аналітичного центру, союзні країни мали розпочати переводити українську армію на західні озброєння — танки, артилерію та авіацію — ще до літа минулого року. Неспішні поставки обмежили ЗСУ у тому, що стосується продовження контрнаступальних операцій та нових контрнаступів.

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Якщо ціль колективного Заходу полягала в тому, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше, і окуповані українські території були звільнені, тоді радикальні зміни щодо військової допомоги Києву були потрібні ще в червні 2022 року. Про це повідомляє американський "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні за 29 січня.

Та обставина, що західна антипутінська коаліція не поспішала постачати Україну високотехнологічними озброєннями, зокрема танками, далекобійною артилерією та системами протиповітряної оборони, обмежила ЗСУ у тому, що стосується продовження контрнаступальних операцій та нових контрнаступів.

Західна коаліція не має можливостей виробляти зброю радянського зразка або боєприпаси у великій кількості. Збройні запаси часів "холодної війни", що закінчуються, вказували на те, що Україна стане повністю залежною від західної зброї. Захід мав почати переводити українську армію на західні озброєння — танки, артилерію та авіацію — ще до літа минулого року, ще перед тим, як прогнозований російський наступ досягне кульмінації.

Якщо все робиться з науки, то тоді продумані контрнаступальні кампанії повинні якнайшвидше зупиняти наступ противника. Сторона конфлікту повинна переходити в контрнаступ відразу після того, як наступ ворога досягає кульмінаційної фази. Така методика дозволяє скористатися дезорганізованістю і тим, що ворог не розраховує на подальше проведення масштабних операцій. Подальший контрнаступ має йти з мінімальними паузами, щоб противник не міг перегрупуватися та повернути ініціативу.

[ + – ] Ящики зі зброєю для України

Військові дослідники зазначають, що багато факторів позначилося на тому, що українській армії не вдалося діяти строго згідно з таким ідеальним стандартом, згадуються і внутрішні складнощі. Постачання зброї завжди відігравали головну роль у плануванні та веденні успішних військових кампаній. Український ВПК не настільки розвинений, тому ЗСУ практично повністю залежать від постачання західних озброєнь, а українське командування складало свої плани, виходячи з того, як ці озброєння поставлялися.

Після російського наступу влітку 2022 року, яке завершилося захопленням Лисичанська 3 липня, Україна скористалася вікном можливостей. У липні Сили оборони України почали застосовувати системи РСЗВ HIMARS, до речі, мабуть, найпотужніша зброя України, яка допомогла створити умови для контрнаступу у Харківській та Херсонській областях.

Перший масштабний контрнаступ під Харковом розпочався 6 вересня і увінчався приголомшливим успіхом: протягом шести днів деокуповано понад 12 000 кв. км території. До того ж, під час харківської контрнаступальної кампанії запаси техніки ЗСУ неабияк поповнилися трофейними розробками російського ВПК.

Нагадаємо, що аналітики з ISW також перерахували ключові етапи повномасштабної війни в Україні. Після деокупації Херсона війна поступово перейшла у позиційні зіткнення, через що росіяни знову перехопили ініціативу, йдеться у зведенні за 29 січня.

Раніше Фокус повідомляв, що перед масштабним вторгненням російських військ в Україну Путін під час телефонної розмови погрожував Борису Джонсону ракетним ударом у відповідь на всі умовляння британського прем'єр-міністра.