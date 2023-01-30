Исследователи из ISW рассказали об ошибках Запада в поставках оружия Украине

По данным аналитического центра, союзные страны должны были начать переводить украинскую армию на западные вооружения — танки, артиллерию и авиацию — еще к лету прошлого года. Неспешные поставки ограничили ВСУ в том, что касается продолжения контрнаступательных операций и новых контрнаступлений.

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Если цель коллективного Запада состояла в том, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее, и оккупированные украинские территории были освобождены, тогда радикальные изменения по части военной помощи Киеву нужны были еще в июне 2022 года. Об этом сообщает американский "Институт изучения войны" в своей сводке за 29 января.

То обстоятельство, что западная антипутинская коалиция не спешила снабжать Украину высокотехнологичными вооружениями, в частности танками, дальнобойной артиллерией и системами противовоздушной обороны, ограничило ВСУ в том, что касается продолжения контрнаступательных операций и новых контрнаступлений.

У западной коалиции нет возможностей производить оружие советского образца или боеприпасы в большой количестве. Заканчивающиеся оружейные запасы времен "холодной войны" указывали на то, что Украина станет полностью зависимой от западного оружия. Запад должен был начать переводить украинскую армию на западные вооружения — танки, артиллерию и авиацию — еще к лету прошлого года, еще прежде, чем прогнозируемое российское наступление достигнет кульминации.

Если все делается по науке, то тогда продуманные контрнаступательные кампании должны как можно скорее останавливать наступление противника. Сторона конфликта должна переходить в контрнаступление сразу же после того, как наступление врага достигает кульминационной фазы. Такая методика позволяет воспользоваться дезорганизованностью и тем, что враг не рассчитывает на дальнейшие ведение масштабных операций. Последующее контрнаступление должно идти с минимальными паузами, чтобы противник не мог перегруппироваться и вернуть инициативу.

[ + – ] Ящики с оружием для Украины

Военные исследователи отмечают, что множество факторов сказалось на том, что украинской армии не удалось действовать строго согласно такому идеальному стандарту, упоминаются и внутренние сложности. Поставки оружия всегда играли главную роль в планировании и ведении успешных военных кампаний. Украинский ВПК не столь развит, поэтому ВСУ практически полностью зависят от поставок западных вооружений, а украинское командование составляло свои планы, исходя из того, как как эти вооружения поставлялись.

После российского наступления летом 2022 года, завершившегося захватом Лисичанска 3 июля, Украина воспользовалась окном возможностей. В июле Силы обороны Украины стали применять системы РСЗО HIMARS, к слову, пожалуй, самое мощное оружие Украины, которое помогло создать условия для контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях.

Первое масштабное контрнаступление под Харьковом началось 6 сентября и увенчалось ошеломляющим успехом: в течение шести дней были деоккупированы более 12 000 кв. км территории. Ко всему прочему, во время харьковской контрнаступательной кампании запасы техники ВСУ изрядно пополнились трофейными разработками российского ВПК.

Напомним, что аналитики из ISW также перечислили ключевые этапы полномасштабной войны в Украине. После деоккупации Херсона война постепенно перешла в позиционные боестолкновения, из-за чего россияне вновь перехватили инициативу, говорится в сводке за 29 января.

Ранее Фокус сообщал, что перед масштабным вторжением российских войск в Украину Путин во время телефонного разговора угрожал Борису Джонсону ракетным ударом в ответ на все увещевания британского премьер-министра.